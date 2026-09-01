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Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма
Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма
Модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T21:22
2026-09-01T21:22
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Запуск новых котельных в Белогорске и Ленинском районе Крыма
Запуск новых котельных в Белогорске и Ленинском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам Прилипко, все ранее запланированные работы по модернизации котельных в Ленинском районе, и в Белогорске сейчас в активной стадии реализации.Он отметил, что ранее запущенные котельные в Симферопольском районе и в Керчи в очередной раз доказали высокую степень надежности и эффективности таких объектов."Поэтому предприятие и далее планируют модернизацию котельных с целью применения современных новых технологий и оборудования. Все-таки есть большая разница – жидкое топливо против природного газа. Естественно, природный газ и более экологичен, и более экономичен", – отметил гость эфира.Сейчас, по его словам, уже сформирован пул объектов, которые предприятие в рамках программы 2028 года планируют с помощью различного рода федеральных средств начать реализовывать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеКак Симферополь готовится к отопительному сезонуВ Крыму к зиме планируют заменить около 40 километров изношенных теплосетей
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новости крыма, белогорск, ленинский район, крымтеплокоммунэнерго, отопительный сезон в крыму
Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма

Котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма запустят до начала отопительного сезона

21:22 01.09.2026
 
© РИА Новости КрымКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
Запуск новых котельных в Белогорске и Ленинском районе Крыма
21:22
По словам Прилипко, все ранее запланированные работы по модернизации котельных в Ленинском районе, и в Белогорске сейчас в активной стадии реализации.

"Самое главное, что комплекс мероприятий будет завершен до начала отопительного сезона. Соответственно, уже подачу тепловой энергии мы планируем в этом году 100% начать на новом оборудовании. То есть уже вариантов запуска на мазуте мы не рассматриваем, исходя из этого все мероприятия и выполняются", – сказал спикер.

Он отметил, что ранее запущенные котельные в Симферопольском районе и в Керчи в очередной раз доказали высокую степень надежности и эффективности таких объектов.
"Поэтому предприятие и далее планируют модернизацию котельных с целью применения современных новых технологий и оборудования. Все-таки есть большая разница – жидкое топливо против природного газа. Естественно, природный газ и более экологичен, и более экономичен", – отметил гость эфира.
Сейчас, по его словам, уже сформирован пул объектов, которые предприятие в рамках программы 2028 года планируют с помощью различного рода федеральных средств начать реализовывать.
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