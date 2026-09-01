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Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма

Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Когда запустят новые котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма

Модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T21:22

2026-09-01T21:22

2026-09-01T21:22

новости крыма

белогорск

ленинский район

крымтеплокоммунэнерго

отопительный сезон в крыму

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Запуск новых котельных в Белогорске и Ленинском районе Крыма Запуск новых котельных в Белогорске и Ленинском районе Крыма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам Прилипко, все ранее запланированные работы по модернизации котельных в Ленинском районе, и в Белогорске сейчас в активной стадии реализации.Он отметил, что ранее запущенные котельные в Симферопольском районе и в Керчи в очередной раз доказали высокую степень надежности и эффективности таких объектов."Поэтому предприятие и далее планируют модернизацию котельных с целью применения современных новых технологий и оборудования. Все-таки есть большая разница – жидкое топливо против природного газа. Естественно, природный газ и более экологичен, и более экономичен", – отметил гость эфира.Сейчас, по его словам, уже сформирован пул объектов, которые предприятие в рамках программы 2028 года планируют с помощью различного рода федеральных средств начать реализовывать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеКак Симферополь готовится к отопительному сезонуВ Крыму к зиме планируют заменить около 40 километров изношенных теплосетей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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