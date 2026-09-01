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Какой сегодня праздник: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Какой сегодня праздник: 1 сентября
Какой сегодня праздник: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Какой сегодня праздник: 1 сентября
Первого сентября на постсоветском пространстве празднуют День знаний. А во всем мире благодарят рыжих котов. В этот день состоялась премьера первого в мире... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T00:00
2026-09-01T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Первого сентября на постсоветском пространстве празднуют День знаний. А во всем мире благодарят рыжих котов. В этот день состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма, а еще на экраны вышел первый выпуск телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Родились литературный "отец" Тарзана Эдгар Берроуз и народный артист России Сергей Гармаш.Что празднуют в мире1 сентября на постсоветском пространстве отмечают День знаний. По всей стране проходят торжественные линейки, звучат первые звонки. Праздник учрежден 15 июня 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.Романтичные натуры, которым не надо вести детей в школу, сегодня могут отметить День рождения осени. Этот праздник не является официальным, но от этого не становится менее трогательным. Сегодня нужно неспешно гулять по городу и вспомнить ушедшее лето.Любители вкусной выпечки сегодня могут приобщиться к Дню кексов с вишней. Надо испечь вкусный кекс и разделить его с домашними или коллегами по работе.А вот любители кошек отмечают День благодарности рыжему коту (он же День рыжего, или апельсинового кота). Считается, что рыжие коты и кошки приносят в дом счастье. Этот день лучше всего отметить со своим питомцем: принести ему что-то особенное – мышку-игрушку или новый уютный лежак.Еще сегодня можно отметить День российского нефтяника, День озера Байкал, День белорусской письменности, Всемирный день написания писем, День перерыва на искусство, День случайной доброты. Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия, Феклы.Знаменательные событияПервый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" по мотивам произведения Жюля Верна вышел на экраны 1 сентября 1902 года во Франции, режиссером картины выступил Жорж Мельес. Этот фильм длительностью 21 минуту стал прародителем жанров кинофантастики и ужасов.1 сентября 1910 года в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. После революции 1917 года на базе предприятия был создан отдел "Советская пластинка". На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода. В 1964 году фабрика вошла в состав фирмы грамзаписи "Мелодия".1 сентября 1951 года в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет. В первый же день магазин самообслуживания на High Road принял 1,5 тыс. покупателей. Спустя полвека супермаркеты стали основными точками сбыта мелкой розницы в мегаполисах развитых стран.Вечерняя телепередача "Спокойной ночи, малыши!" впервые вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Первые выпуски прошли в простом формате: картинки на экране и закадровый текст. С тех пор она более полувека с небольшими перерывами выходит в ежедневном режиме.1 сентября 1985 года в Атлантическом океане обнаружены обломки знаменитого лайнера "Титаник". Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания судна в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов. Очередная такая экспедиция закончилась трагедией – в июле 2023-го на глубине около 3 километров погиб туристический батискаф "Титан".Кто родился1 сентября 1875 года родился американский писатель Эдгар Берроуз. В 1912 году вышел первый роман писателя "Под лунами Марса", открывающий цикл о приключениях Джона Картера. В том же году в журнальном варианте вышел и другой роман, сделавший автора знаменитым – "Тарзан, приемыш обезьян", вслед за ним романы стали выходить один за другим. Берроуз стал автором многочисленных супербестселлеров.1 сентября 1958 года родился народный артист России Сергей Гармаш. За свою долгую творческую карьеру актер снимался у Сергея Бодрова, Станислава Говорухина, Павла Лунгина, Никиты Михалкова и других известных режиссеров. В активе Гармаша роли в фильмах "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Сталинград", Мастер и Маргарита", "Ермак", "Охота на пиранью", "Стиляги", "Человек у окна", и многие другие.Свой 43-й день рождения отмечает российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Мороз. Ее дебют состоялся в возрасте трех месяцев в роли похищенного младенца в советском фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный…". Хорошо известна отечественному зрителю по работам в фильмах "Дурак", "Стальная бабочка", сериалах "Апостол", "Триада", "Содержанки" и многих других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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1920
1920
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 1 сентября

Что празднуют в России и в мире 1 сентября

00:00 01.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНачало учебного года
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Первого сентября на постсоветском пространстве празднуют День знаний. А во всем мире благодарят рыжих котов. В этот день состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма, а еще на экраны вышел первый выпуск телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Родились литературный "отец" Тарзана Эдгар Берроуз и народный артист России Сергей Гармаш.

Что празднуют в мире

1 сентября на постсоветском пространстве отмечают День знаний. По всей стране проходят торжественные линейки, звучат первые звонки. Праздник учрежден 15 июня 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Романтичные натуры, которым не надо вести детей в школу, сегодня могут отметить День рождения осени. Этот праздник не является официальным, но от этого не становится менее трогательным. Сегодня нужно неспешно гулять по городу и вспомнить ушедшее лето.
Любители вкусной выпечки сегодня могут приобщиться к Дню кексов с вишней. Надо испечь вкусный кекс и разделить его с домашними или коллегами по работе.
А вот любители кошек отмечают День благодарности рыжему коту (он же День рыжего, или апельсинового кота). Считается, что рыжие коты и кошки приносят в дом счастье. Этот день лучше всего отметить со своим питомцем: принести ему что-то особенное – мышку-игрушку или новый уютный лежак.
Еще сегодня можно отметить День российского нефтяника, День озера Байкал, День белорусской письменности, Всемирный день написания писем, День перерыва на искусство, День случайной доброты. Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия, Феклы.

Знаменательные события

Первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" по мотивам произведения Жюля Верна вышел на экраны 1 сентября 1902 года во Франции, режиссером картины выступил Жорж Мельес. Этот фильм длительностью 21 минуту стал прародителем жанров кинофантастики и ужасов.
1 сентября 1910 года в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. После революции 1917 года на базе предприятия был создан отдел "Советская пластинка". На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода. В 1964 году фабрика вошла в состав фирмы грамзаписи "Мелодия".
1 сентября 1951 года в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет. В первый же день магазин самообслуживания на High Road принял 1,5 тыс. покупателей. Спустя полвека супермаркеты стали основными точками сбыта мелкой розницы в мегаполисах развитых стран.
Вечерняя телепередача "Спокойной ночи, малыши!" впервые вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Первые выпуски прошли в простом формате: картинки на экране и закадровый текст. С тех пор она более полувека с небольшими перерывами выходит в ежедневном режиме.
1 сентября 1985 года в Атлантическом океане обнаружены обломки знаменитого лайнера "Титаник". Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания судна в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов. Очередная такая экспедиция закончилась трагедией – в июле 2023-го на глубине около 3 километров погиб туристический батискаф "Титан".

Кто родился

1 сентября 1875 года родился американский писатель Эдгар Берроуз. В 1912 году вышел первый роман писателя "Под лунами Марса", открывающий цикл о приключениях Джона Картера. В том же году в журнальном варианте вышел и другой роман, сделавший автора знаменитым – "Тарзан, приемыш обезьян", вслед за ним романы стали выходить один за другим. Берроуз стал автором многочисленных супербестселлеров.
1 сентября 1958 года родился народный артист России Сергей Гармаш. За свою долгую творческую карьеру актер снимался у Сергея Бодрова, Станислава Говорухина, Павла Лунгина, Никиты Михалкова и других известных режиссеров. В активе Гармаша роли в фильмах "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Сталинград", Мастер и Маргарита", "Ермак", "Охота на пиранью", "Стиляги", "Человек у окна", и многие другие.
Свой 43-й день рождения отмечает российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Мороз. Ее дебют состоялся в возрасте трех месяцев в роли похищенного младенца в советском фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный…". Хорошо известна отечественному зрителю по работам в фильмах "Дурак", "Стальная бабочка", сериалах "Апостол", "Триада", "Содержанки" и многих других.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 1 сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
22:41В Крыму работает ПВО
22:33Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:21В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
22:09Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник
21:45В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
21:39В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
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21:13Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде
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