https://crimea.ria.ru/20260901/kak-delfiny-mladentsy-uchatsya-govorit--issledovanie-krymskikh-uchenykh-1158992409.html

Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых

Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых

сотрудники Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского, природного заповедника Российской академии наук – впервые в мире зафиксировали и детально изучили,... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T21:48

2026-09-01T21:48

2026-09-01T21:48

крым

наука в крыму: открытия и изобретения

животные

дельфины

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/18/1120640343_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_4022d343ca9b1d0ccc6108ebd0c3acae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымские ученые – сотрудники Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского, природного заповедника Российской академии наук – впервые в мире зафиксировали и детально изучили, как новорожденные черноморские дельфины афалины учатся "говорить" и осваивают эхолокацию. Об этом рассказали в пресс-службе Российской академии наук, результаты работы опубликованы в "Акустическом журнале" (№3, 2026).В частности, специалисты выяснили, что уже с первых часов жизни детеныш издает несовершенные звуки, а родители терпеливо его учат правильной "речи", общаются с новорожденным при помощи сложных сигналов.Афалины, как и другие зубатые киты, используют звук как главный инструмент для общения, навигации и охоты. Их эхолокационная система работает по принципу гидролокатора – дельфин издает серию щелчков и по возвращающемуся эху определяет расстояние до предмета, его форму и даже скорость движения, объяснил ученый.По словам Рябова, уже в первый день жизни новорожденный дельфин издавал серии эхолокационных щелчков и свистов. Свисты были несовершенны, девочка "болтала" почти без умолку, перебирая случайные формы звуковых контуров и параметров. При этом взрослые дельфины активно помогали малышке – демонстрировали ей различные способы эхолокации, издавали звуки одновременно с ней, воспроизводили сигналы предполагаемого "разговорного" языка дельфинов."Результаты работы свидетельствуют, что с первого дня появления новорожденной особи афалины акустическое поведение детеныша и родителей представляет собой сложную форму социально-акустического взаимодействия, направленного на формирование различных режимов функционирования эхолокационной и коммуникационной систем новорожденной и их сенсорную калибровку в раннем постнатальном онтогенезе", – отметил Рябов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничествоКрокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин

https://crimea.ria.ru/20170723/1111271315.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, наука в крыму: открытия и изобретения, животные, дельфины , новости крыма