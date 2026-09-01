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Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых
Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых
сотрудники Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского, природного заповедника Российской академии наук – впервые в мире зафиксировали и детально изучили,... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T21:48
2026-09-01T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымские ученые – сотрудники Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского, природного заповедника Российской академии наук – впервые в мире зафиксировали и детально изучили, как новорожденные черноморские дельфины афалины учатся "говорить" и осваивают эхолокацию. Об этом рассказали в пресс-службе Российской академии наук, результаты работы опубликованы в "Акустическом журнале" (№3, 2026).В частности, специалисты выяснили, что уже с первых часов жизни детеныш издает несовершенные звуки, а родители терпеливо его учат правильной "речи", общаются с новорожденным при помощи сложных сигналов.Афалины, как и другие зубатые киты, используют звук как главный инструмент для общения, навигации и охоты. Их эхолокационная система работает по принципу гидролокатора – дельфин издает серию щелчков и по возвращающемуся эху определяет расстояние до предмета, его форму и даже скорость движения, объяснил ученый.По словам Рябова, уже в первый день жизни новорожденный дельфин издавал серии эхолокационных щелчков и свистов. Свисты были несовершенны, девочка "болтала" почти без умолку, перебирая случайные формы звуковых контуров и параметров. При этом взрослые дельфины активно помогали малышке – демонстрировали ей различные способы эхолокации, издавали звуки одновременно с ней, воспроизводили сигналы предполагаемого "разговорного" языка дельфинов."Результаты работы свидетельствуют, что с первого дня появления новорожденной особи афалины акустическое поведение детеныша и родителей представляет собой сложную форму социально-акустического взаимодействия, направленного на формирование различных режимов функционирования эхолокационной и коммуникационной систем новорожденной и их сенсорную калибровку в раннем постнатальном онтогенезе", – отметил Рябов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничествоКрокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин
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крым, наука в крыму: открытия и изобретения, животные, дельфины , новости крыма
Как дельфины-младенцы учатся "говорить" – исследование крымских ученых

Новорожденные дельфины учатся "говорить" и применять эхолокацию – данные крымских ученых

21:48 01.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымские ученые сотрудники Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского, природного заповедника Российской академии наук – впервые в мире зафиксировали и детально изучили, как новорожденные черноморские дельфины афалины учатся "говорить" и осваивают эхолокацию. Об этом рассказали в пресс-службе Российской академии наук, результаты работы опубликованы в "Акустическом журнале" (№3, 2026).
В частности, специалисты выяснили, что уже с первых часов жизни детеныш издает несовершенные звуки, а родители терпеливо его учат правильной "речи", общаются с новорожденным при помощи сложных сигналов.

"Новорожденная и ее родители – черноморские дельфины афалины с именами Яна (22 года) и Яша (32 года), – размещались в закрытом бассейне <…> Вскоре после рождения она (детеныш – ред.) начала продуцировать различные звуки, которые были слышны невооруженным ухом, когда она проплывала рядом", – рассказал автор публикации, старший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского Вячеслав Рябов.

Афалины, как и другие зубатые киты, используют звук как главный инструмент для общения, навигации и охоты. Их эхолокационная система работает по принципу гидролокатора – дельфин издает серию щелчков и по возвращающемуся эху определяет расстояние до предмета, его форму и даже скорость движения, объяснил ученый.
По словам Рябова, уже в первый день жизни новорожденный дельфин издавал серии эхолокационных щелчков и свистов. Свисты были несовершенны, девочка "болтала" почти без умолку, перебирая случайные формы звуковых контуров и параметров. При этом взрослые дельфины активно помогали малышке – демонстрировали ей различные способы эхолокации, издавали звуки одновременно с ней, воспроизводили сигналы предполагаемого "разговорного" языка дельфинов.
"Результаты работы свидетельствуют, что с первого дня появления новорожденной особи афалины акустическое поведение детеныша и родителей представляет собой сложную форму социально-акустического взаимодействия, направленного на формирование различных режимов функционирования эхолокационной и коммуникационной систем новорожденной и их сенсорную калибровку в раннем постнатальном онтогенезе", – отметил Рябов.
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