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Из Крыма в мир идут уникальные технологии для обеспечения безопасности

Из Крыма в мир идут уникальные технологии для обеспечения безопасности - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Из Крыма в мир идут уникальные технологии для обеспечения безопасности

Российские ученые с коллегами из зарубежья по примеру Крыма установили уникальную подземную мониторинговую сеть отечественной разработки в самой глубокой на... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T22:04

2026-09-01T22:04

2026-09-01T22:17

геннадий самохин

спелеология

сербия

абхазия

пещеры в крыму

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые с коллегами из зарубежья по примеру Крыма установили уникальную подземную мониторинговую сеть отечественной разработки в самой глубокой на Земле пещере Крубера в Абхазии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель экспедиции, глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин.Ранее Самохин анонсировал проведение в августе экспедиции, в ходе которой ученые будут тестировать уникальную подземную связь с апробацией новейшей российской разработки, аналогов которой нет в мире. Тогда он сказал, что оптоволокно на объекте уже подключили, и следующим этапом станет навешивание на него огромного количества датчиков для измерения всех параметров подземной атмосферы.По его словам, с помощью своих новейших технологий российские ученые получили возможность исследовать подземные пространства с очень разными целями, среди которых одной из важнейших является изучение карстовых пород и природы появления в них воды для обеспечения водной безопасности того или иного региона страны."Мы в пещерах изучаем как зарождается вода. Мы все, кто живет в Крыму, пьем карстовую воду, почти все родники карстовые. То есть это пещерная вода. Как она образуется? Это очень важно понимать. И находясь внутри пещеры, мы это выясняем. То есть это водная безопасность региона. Хоть в Абхазии, хоть в Крыму мы создаем научные обоснования этому", – пояснил Самохин.Он отметил, что идеи и разработки российских ученых, в частности для исследования газового состава в пещерах и беспроводная сеть для поддержания связи с подземными объектами очень заинтересовали коллег за рубежом, многие и которых вызывались поучаствовать в международной экспедиции в Абхазии.По словам Самохина, российские ученые готовы делиться своими знаниями и наработками со своими друзьями из Сербии."Таких глубоких (пещер – ред.) в Сербии нет, но дело не только в глубине. Глубина не означает знак качества. У них очень много пещер, которые исследуются с помощью акваланга. То есть это интересные пещеры для спелеподводников и очень хорошее направление. Есть около десятка оборудованных пещер, которые где-то можно улучшать, как туристические объекты. И те наши методики мониторинга подземной среды, которые у нас есть, мы хотим предложить им", – сказал ученый.Самохин отметил, что это станет частью совместной работы по обмену опытом и интеллектуальными ресурсами между учеными России и Сербии, у которой есть большие перспективы."Мы уже общались по этому вопросу, и есть в планах совместные мероприятия по туризму, туристическому развитию спелеокомплексов. Мы готовы и, надеюсь, будем работать с Белгородским университетом. И, конечно, это развитие безопасности: как безопасно ходить в пещеры, находиться на скалах. То есть это и тренировки спасателей МЧС Крыма и России и МЧС Сербии. Все это направления знаковые и важные", – поделился идеями и планами ученый.Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах КрымаАбхазия – мировой лидер по глубинным пещерам. Почетное первое место здесь у пещеры Крубера, глубиной 2 224 метров. На втором месте пещера Веревкина (около 2 212 м), на том же плато, а на третьем – пещера Снежная, глубиной 1 760 метров, на Бзыбском хребте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи Находка останков древней птицы в пещере "Таврида" поменяла взгляды ученых Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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