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Эскалация Германией отношений с Россией не останется без последствий – посол

Эскалация Германией отношений с Россией не останется без последствий – посол - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Эскалация Германией отношений с Россией не останется без последствий – посол

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T22:39

2026-09-01T22:39

2026-09-01T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений, абсурдом и провокацией в угоду сторонников продолжения украинского конфликта, которые не останутся без последствий. Его слова приводит МИД России со ссылкой на посольство РФ в Германии.Ранее 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию. Об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции, посвященной появлению начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа.В посольстве сообщили, что вызванному в МИД ФРГ посолу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту.Введение масштабных санкционных мер против России объяснили "нарастающими гибридными атаками Москвы" без всяких на то оснований.Однако наспех состряпанная провокация в аэропорту Лейпцига служит исключительно целям киевского режима, милитаристского крыла европейского политкласса и магнатам военно-промышленного комплекса, заинтересованным в разжигании украинского конфликта, подчеркнул посол РФ.Нечаев решительно отверг предъявленные Берлином обвинения как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу, сообщили в посольстве.Оценивая все происходящее, в том числе предписание всем сотрудникам Генконсульства РФ и Русского дома, а также членам их семей в ФРГ оперативно покинуть территорию страны, Нечаев выразил сожаление, что немецкие власти продолжают разрушать некогда прочного каркас российско-германского взаимодействия.И хотя германская сторона считает указанные шаги "взвешенной и соразмерной" реакцией и рассчитывает, что российская сторона воздержится от принятия ответных мер, но так не будет, заявили в посольстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Германии готовы бросить Украину в топку для спасения себя – мнениеАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииОснователь Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), германия, в мире