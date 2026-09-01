https://crimea.ria.ru/20260901/erevanu-sleduet-opredelitsya-o-chem-putin-i-pashinyan-govorili-v-bishkeke-1159011279.html
Еревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в Бишкеке
Еревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в Бишкеке - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Еревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в Бишкеке
Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении, и чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, поскольку Москве... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T20:43
2026-09-01T20:43
2026-09-01T20:54
саммит шос-2026 в бишкеке
владимир путин (политик)
россия
никол пашинян
армения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении, и чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, поскольку Москве нужно понимать, как развивать отношения дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке.Российский лидер Владимир Путин накануне прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, на полях которого проводит серию двухсторонних встреч.Одной из таких стала встреча с премьером Армении Пашиняном, в ходе которой президент РФ отметил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении.Пашинян вновь назначен премьер-министром АрменииБеседу Путин начал с того, что Россия всегда выступала и выступает за развитие дружественных взаимовыгодных отношений с Арменией с опорой на принципы стратегического партнёрства и союзничества.При этом он отметил, что Россия является инвестором в экономику Армении и основным торгово-экономическим партнером Республики Армения с долей около 30%.При этом за время членства Армении в Евразийском экономическом союзе ее ВВП увеличился в 3 раза, а экспорт в страны ЕАЭС – в 10 раз, добавил президент России.Что же касается стремления Армении в Евросоюз, то это, как Россия неоднократно заявляла и подчеркивала, является законным правом страны и армянского народа, сказал Путин, однако, это создает некоторые сложности, в том числе в части ее пребывания в составе ЕАЭС.Он подчеркнул при этом, что за выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении, и Россия с уважением отнесется к любому его выбору.Беседа Путина и Пашиняна проходила на фоне массовых арестов лидеров армянской оппозиции, которые выступают за активизацию традиционного добрососедства между Россией и Арменией.На мероприятии в Бишкеке Пашинян стал единственный среди лидеров стран СНГ, кто не стал выступать на русском языке. К коллегам он обратился на армянском, рассказав о своем видении многополярного мира.Ранее в этот день мы сообщали, о чем говорили президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке.Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита провел серию двусторонних встреч с лидерами Индии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот растет: компании юга России выходят на рынки АСЕАНВ Кремле прокомментировали слова Пашиняна о выходе из ОДКБСуд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
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саммит шос-2026 в бишкеке, владимир путин (политик), россия, никол пашинян, армения
Еревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в Бишкеке
Путин призвал Пашиняна дать народу Армении выбрать свою судьбу
20:43 01.09.2026 (обновлено: 20:54 01.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении, и чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, поскольку Москве нужно понимать, как развивать отношения дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Российский лидер Владимир Путин накануне прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, на полях которого проводит серию двухсторонних встреч.
Одной из таких стала встреча с премьером Армении Пашиняном, в ходе которой президент РФ отметил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении.
Беседу Путин начал с того, что Россия всегда выступала и выступает за развитие дружественных взаимовыгодных отношений с Арменией с опорой на принципы стратегического партнёрства и союзничества.
"Исходим из того, что это отвечает коренным интересам армянского народа, коренным интересам России и, я уж не буду повторять, мы с Вами это много раз отмечали, соответствует и тем историческим корням, которые связывают два наших народа", – подчеркнул Путин.
При этом он отметил, что Россия является инвестором в экономику Армении и основным торгово-экономическим партнером Республики Армения с долей около 30%.
"За первое полугодие текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности и сельского хозяйства, горной добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении", – сказал Путин.
При этом за время членства Армении в Евразийском экономическом союзе ее ВВП увеличился в 3 раза, а экспорт в страны ЕАЭС – в 10 раз, добавил президент России.
Что же касается стремления Армении в Евросоюз, то это, как Россия неоднократно заявляла и подчеркивала, является законным правом страны и армянского народа, сказал Путин, однако, это создает некоторые сложности, в том числе в части ее пребывания в составе ЕАЭС.
"И чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше – Москве необходимо понять, как развивать отношения дальше", – подчеркнул лидер России.
Он подчеркнул при этом, что за выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении, и Россия с уважением отнесется к любому его выбору.
Беседа Путина и Пашиняна проходила на фоне массовых арестов лидеров армянской оппозиции, которые выступают за активизацию традиционного добрососедства между Россией и Арменией.
На мероприятии в Бишкеке Пашинян стал единственный среди лидеров стран СНГ, кто не стал выступать на русском языке. К коллегам он обратился на армянском, рассказав о своем видении многополярного мира.
Ранее в этот день мы сообщали, о чем говорили президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита провел серию двусторонних встреч с лидерами Индии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других государств.
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