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Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - в районах действуют ограничения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:18
2026-09-01T08:18
2026-09-01T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - в районах действуют ограничения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - в районах вводят ограничения
08:18 01.09.2026 (обновлено: 09:41 01.09.2026)