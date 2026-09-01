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Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - в районах действуют ограничения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - в районах действуют ограничения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, режим чс
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения

Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - в районах вводят ограничения

08:18 01.09.2026 (обновлено: 09:41 01.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - в районах действуют ограничения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии", - говорится в сообщении.
Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.
Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, заверили на предприятии.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуРежим ЧС
 
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