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Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя
Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя
Вся база данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя в энергосетях полностью восстановлена, продолжается выдача абонентам в Крыму ключей и паролей от... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T20:11
2026-09-01T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вся база данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя в энергосетях полностью восстановлена, продолжается выдача абонентам в Крыму ключей и паролей от новых личных кабинетов, чтобы поток обращений на предприятие был снижен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Ранее, в июле, в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" сообщили, что в связи с масштабными перебоями в подаче электроэнергии на территории Республики Крым произошел сбой в работе серверного оборудования, из-за чего абоненты утратили доступ к личным кабинетам на официальном сайте предприятия.Ввиду возобновления работы сайта и всей системы на предприятие теперь обрушился большой поток обращений граждан, связанных преимущественно с необходимостью передать показания приборов учета по горячему водоснабжению, добавил он. Все они активно вносятся в базу, заверил Прилипко.Он также призвал абонентов по возможности передавать показания с помощью электронной почты в любое время дня, чтобы снизить нагрузку на сотрудников абонентских отделов, отрабатывающих звонки.Также Прилипко анонсировал запуск автоматизированного помощника, который будет доступен по специальному номеру предприятия для передачи актуальных показаний и получения информации о тарифах и задолженности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денегМобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС
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Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя
Как "Крымтеплокоммунэнерго" налаживает работу с абонентами после масштабного сбоя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым.
Вся база данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя в энергосетях полностью восстановлена, продолжается выдача абонентам в Крыму ключей и паролей от новых личных кабинетов, чтобы поток обращений на предприятие был снижен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
Ранее, в июле, в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" сообщили, что в связи с масштабными перебоями в подаче электроэнергии на территории Республики Крым произошел сбой в работе серверного оборудования, из-за чего абоненты утратили доступ к личным кабинетам на официальном сайте предприятия.
"Исходя из чисто технических проблем на нашем серверном оборудовании были на определенный период полностью нерабочими база и "клиент", который работает с нашими абонентами. Сейчас выполнено восстановление всей базы данных", – сказал спикер.
Ввиду возобновления работы сайта и всей системы на предприятие теперь обрушился большой поток обращений граждан, связанных преимущественно с необходимостью передать показания приборов учета по горячему водоснабжению, добавил он. Все они активно вносятся в базу, заверил Прилипко.
"За ситуацию прошу прощения, в данный момент она исправлена. И сейчас мы активно выдаем ключи и пароли от нового личного кабинета, чтобы у нас поток обращений был снижен", – сказал гендиректор предприятия.
Он также призвал абонентов по возможности передавать показания с помощью электронной почты в любое время дня, чтобы снизить нагрузку на сотрудников абонентских отделов, отрабатывающих звонки.
"Прошу абонентов передавать все эти показания на электронные почтовые ящики наших филиалов. Подтверждения того, что вы передали их и оно принято, не требуется. Наши сотрудники все внесут в лицевой счет, чтобы иметь корректное начисление", – обратился к крымчанам руководитель ресурсоснабжающей организации.
Также Прилипко анонсировал запуск автоматизированного помощника, который будет доступен по специальному номеру предприятия для передачи актуальных показаний и получения информации о тарифах и задолженности.
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