https://crimea.ria.ru/20260901/chto-s-bazoy-dannykh-krymteplokommunenergo-posle-masshtabnogo-sboya--1159004865.html

Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя

Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Что с базой данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя

Вся база данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя в энергосетях полностью восстановлена, продолжается выдача абонентам в Крыму ключей и паролей от... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T20:11

2026-09-01T20:11

2026-09-01T20:11

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дмитрий прилипко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вся база данных "Крымтеплокоммунэнерго" после масштабного сбоя в энергосетях полностью восстановлена, продолжается выдача абонентам в Крыму ключей и паролей от новых личных кабинетов, чтобы поток обращений на предприятие был снижен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Ранее, в июле, в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" сообщили, что в связи с масштабными перебоями в подаче электроэнергии на территории Республики Крым произошел сбой в работе серверного оборудования, из-за чего абоненты утратили доступ к личным кабинетам на официальном сайте предприятия.Ввиду возобновления работы сайта и всей системы на предприятие теперь обрушился большой поток обращений граждан, связанных преимущественно с необходимостью передать показания приборов учета по горячему водоснабжению, добавил он. Все они активно вносятся в базу, заверил Прилипко.Он также призвал абонентов по возможности передавать показания с помощью электронной почты в любое время дня, чтобы снизить нагрузку на сотрудников абонентских отделов, отрабатывающих звонки.Также Прилипко анонсировал запуск автоматизированного помощника, который будет доступен по специальному номеру предприятия для передачи актуальных показаний и получения информации о тарифах и задолженности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денегМобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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