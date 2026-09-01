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Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму
Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму
Все попытки киевского режима дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Крыму на фоне проблем с топливом и электричеством провалились, крымчане не... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Все попытки киевского режима дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Крыму на фоне проблем с топливом и электричеством провалились, крымчане не поддались на вражеские провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.По мнению эксперта, Украина может попытаться организовать новые провокации в Крыму в канун парламентских выборов, но органы власти и все ответственные службы и ведомства готовы к их пресечению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит акцию по дискредитации выборов в РоссииВ Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуостроваОбщественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму
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крым, новости крыма, заур смирнов, народы крыма, крым многонациональный
Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму

Попытки Киева разжечь конфликты и спровоцировать крымчан провалились – эксперт

14:49 01.09.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНароды Крыма
Народы Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Все попытки киевского режима дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Крыму на фоне проблем с топливом и электричеством провалились, крымчане не поддались на вражеские провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.
"Очень много было попыток ситуацию дестабилизировать, Украина через СМИ и ботов в соцсетях пыталась эту ситуацию разжечь, провоцировать конфликты на межнациональной и межконфессиональной основе, на социальном уровне столкнуть крымчан. Но ничего не получилось. Уверен, что у нас в этом плане абсолютная гарантия общественного спокойствия", - сказал Смирнов.
По мнению эксперта, Украина может попытаться организовать новые провокации в Крыму в канун парламентских выборов, но органы власти и все ответственные службы и ведомства готовы к их пресечению.
"У провокаторов не получится ничего организовать в Крыму. У нас абсолютно монолитное общество в этом плане. Уверен, на каждом избирательном участке и в целом в республике выборы пройдут спокойно и никаких противостояний не будет", - выразил уверенность общественник.
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