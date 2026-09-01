Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму
Попытки Киева разжечь конфликты и спровоцировать крымчан провалились – эксперт
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНароды Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Все попытки киевского режима дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Крыму на фоне проблем с топливом и электричеством провалились, крымчане не поддались на вражеские провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.
"Очень много было попыток ситуацию дестабилизировать, Украина через СМИ и ботов в соцсетях пыталась эту ситуацию разжечь, провоцировать конфликты на межнациональной и межконфессиональной основе, на социальном уровне столкнуть крымчан. Но ничего не получилось. Уверен, что у нас в этом плане абсолютная гарантия общественного спокойствия", - сказал Смирнов.
По мнению эксперта, Украина может попытаться организовать новые провокации в Крыму в канун парламентских выборов, но органы власти и все ответственные службы и ведомства готовы к их пресечению.
"У провокаторов не получится ничего организовать в Крыму. У нас абсолютно монолитное общество в этом плане. Уверен, на каждом избирательном участке и в целом в республике выборы пройдут спокойно и никаких противостояний не будет", - выразил уверенность общественник.
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