https://crimea.ria.ru/20260901/chem-obernulis-popytki-ukrainy-raskachat-situatsiyu-v-krymu-1158997406.html

Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму

Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Чем обернулись попытки Украины раскачать ситуацию в Крыму

Все попытки киевского режима дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Крыму на фоне проблем с топливом и электричеством провалились, крымчане не... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T14:49

2026-09-01T14:49

2026-09-01T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Все попытки киевского режима дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Крыму на фоне проблем с топливом и электричеством провалились, крымчане не поддались на вражеские провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.По мнению эксперта, Украина может попытаться организовать новые провокации в Крыму в канун парламентских выборов, но органы власти и все ответственные службы и ведомства готовы к их пресечению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит акцию по дискредитации выборов в РоссииВ Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуостроваОбщественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, заур смирнов, народы крыма, крым многонациональный