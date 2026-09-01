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Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР

Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР

Четыре человека погибли и еще трое получили ранения при атаках украинских дронов на гражданские грузовики в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T14:30

2026-09-01T14:30

2026-09-01T14:49

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще трое получили ранения при атаках украинских дронов на гражданские грузовики в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его информации, одна из фур попала под удар беспилотника ВСУ на трассе Антрацит — Красный Луч, погибли водитель и пассажир. Возле поселков Красный Кут и Малониколаевки противник атаковал еще два грузовика, водители машин погибли на месте.Кроме того, ранены два водителя грузовика и "ГАЗели", а также мирный 54-летний житель Кременского муниципального округа, уточил Пасечник.Ранее во вторник сообщалось, что в Херсонской области 13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ. Позже также стало известно, что его направили на лечение в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак КиеваМассированный удар по Ленинградской области: что известноДроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослый

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новые регионы россии, новости сво, происшествия