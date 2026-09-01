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Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР
Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР
Четыре человека погибли и еще трое получили ранения при атаках украинских дронов на гражданские грузовики в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T14:30
2026-09-01T14:49
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще трое получили ранения при атаках украинских дронов на гражданские грузовики в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его информации, одна из фур попала под удар беспилотника ВСУ на трассе Антрацит — Красный Луч, погибли водитель и пассажир. Возле поселков Красный Кут и Малониколаевки противник атаковал еще два грузовика, водители машин погибли на месте.Кроме того, ранены два водителя грузовика и "ГАЗели", а также мирный 54-летний житель Кременского муниципального округа, уточил Пасечник.Ранее во вторник сообщалось, что в Херсонской области 13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ. Позже также стало известно, что его направили на лечение в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак КиеваМассированный удар по Ленинградской области: что известноДроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослый
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новые регионы россии, новости сво, происшествия
Бьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР

В ЛНР при атаке дронов по грузовикам погибли четыре человека и трое ранены

14:30 01.09.2026 (обновлено: 14:49 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще трое получили ранения при атаках украинских дронов на гражданские грузовики в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли четыре человека, еще трое получили ранения", - написал он в МАКС.

По его информации, одна из фур попала под удар беспилотника ВСУ на трассе Антрацит — Красный Луч, погибли водитель и пассажир. Возле поселков Красный Кут и Малониколаевки противник атаковал еще два грузовика, водители машин погибли на месте.
Кроме того, ранены два водителя грузовика и "ГАЗели", а также мирный 54-летний житель Кременского муниципального округа, уточил Пасечник.
"Враг продолжает предпринимать попытки атаковать энергетическую и коммунальную инфраструктуру, что осложняет ход восстановительных работ. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию", - сообщил он, добавив, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом три десятка воздушных целей.
Ранее во вторник сообщалось, что в Херсонской области 13-летний мальчик получил тяжелое ранение при целенаправленной атаке ВСУ. Позже также стало известно, что его направили на лечение в Крым.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовые регионы РоссииНовости СВОПроисшествия
 
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