https://crimea.ria.ru/20260901/bezhat-nachnut-vse-chto-stanet-markerom-obrusheniya-rezhima-na-ukraine-1158973582.html

"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине

"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине - РИА Новости Крым, 01.09.2026

"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине

Близость полного и окончательного обрушения режима на Украине проявится массовым побегом на Запад функционеров из власти повсюду на местах, и прежде всего из... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T06:27

2026-09-01T06:27

2026-09-01T06:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Близость полного и окончательного обрушения режима на Украине проявится массовым побегом на Запад функционеров из власти повсюду на местах, и прежде всего из Киева. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Киевский режим подходит к холодному времени года в условиях дефицита вооружений и с нехваткой денег, от которых среди прочего зависит зарплата военным, уже и так мало довольным происходящим, сказал Михайлов.При этом "Европа все больше начинает сомневаться в необходимости поддержки Киева и не торопится выделять еще большие резервы", заметил он.Внутри европейких стран уже происходит или произошел перелом общественного мнения, в той же Германии понимают, что большинство мест в парламенте вот-вот может занять "Альтернатива для Германии" и ее союзники, "которые сразу же готовы участвовать в прекращении финансирования Украины и выстраивании отношений с Россией", добавил эксперт."Потому что а вдруг русские все-таки победят и появится возможность покупать дополнительное топливо. Конечно, не по тем ценам, которые были до войны, но это вариант. И не случайны визги Зеленского о том, чтобы распечатать российские резервы, а Бельгия резко против... Мы побеждаем, а Европа все больше сомневается", – сказал он.Тенденция просматривается отчетливо, и этот процесс для киевского режима только ухудшится, уверен Михайлов.Те, кто не успеют бежать сейчас, постараются сделать это, когда начнется некий переговорный процесс, "дабы избежать трибуналов и получить гарантии на Западе либо в других странах", – добавил он.В то же время если некоторые амбициозные украинские функционеры с определенным опытом действительно могут быть нужны той же Европе, как, например, Федоров в Италии, далеко не самой боеспособной стране, то пользы от главы киевского режима Владимира Зеленского Западу все меньше, и это также влияет на итог событий, сказал эксперт."Зеленскому война нужна до конца, потому что это его власть и возможность не понести наказание. Поэтому он заявляет, что надо тысячу дронов вместо трехсот посылать на Россию. И сейчас на Западе приходит понимание, что если перед выборами в РФ Зеленский продолжит обострять ситуацию, то Москва – и об этом уже заявляют определенные политики – может не ограничить себя в окончательных средствах поражения. И вот это уже очень сильно напрягает Европу", – заключил эксперт.Ранее политолог Дмитрий Журавлев сказал, что формула краха Украины уже понятна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переворот или выборы: что ждет УкраинуЗапад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова 35 лет "независимой" Украине: от 5-й экономики Европы до страны-концлагеря

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евгений михайлов, мнения, политика, новости сво, украина