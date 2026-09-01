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Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов

Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ, сообщает утром во вторник... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T08:47

2026-09-01T08:47

2026-09-01T08:47

пво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ, сообщает утром во вторник Минобороны.В частности, вражеские дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей и Московского региона.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУМассированный удар по Ленинградской области: что известноВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), крым, черное море, новости, новости крыма