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Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов
Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ, сообщает утром во вторник... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:47
2026-09-01T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ, сообщает утром во вторник Минобороны.В частности, вражеские дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей и Московского региона.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУМассированный удар по Ленинградской области: что известноВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
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пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), крым, черное море, новости, новости крыма
Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов

Над Крымом и регионами России за ночь уничтожено 516 беспилотников ВСУ

08:47 01.09.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ, сообщает утром во вторник Минобороны.

"В период с 20.00 31 августа до 8.00 1 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В частности, вражеские дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей и Московского региона.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей.
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