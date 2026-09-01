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Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов
Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ, сообщает утром во вторник... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T08:47
2026-09-01T08:47
2026-09-01T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ, сообщает утром во вторник Минобороны.В частности, вражеские дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей и Московского региона.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУМассированный удар по Ленинградской области: что известноВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
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РИА Новости Крым
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Беспилотные атаки на Крым и другие регионы – за ночь сбиты 516 дронов
Над Крымом и регионами России за ночь уничтожено 516 беспилотников ВСУ