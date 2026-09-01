https://crimea.ria.ru/20260901/beslan--bol-rossii-20-let-tragedii-1140028179.html

Беслан – боль России: годовщина трагедии

Беслан – боль России: годовщина трагедии - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Беслан – боль России: годовщина трагедии

РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T09:50

2026-09-01T09:50

2026-09-01T09:50

беслан

северная осетия

терроризм

теракт

память

общество

россия

валерий савлаев

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Архитектор Валерий Савлаев 22 года назад в этот день был на празднике первого сентября в одной из городских школ Ялты. Пригласила знакомая пофотографировать дочку-школьницу. Камера запечатлела белые банты, цветы, робких первоклашек, немного развязных и веселых старшеклассников....В другом таком же небольшом городе за тысячу километров от Ялты День знаний навсегда останется черной датой. Такие же белые банты, цветы, первоклассники… Но все они под прицелом не фотокамер, а автоматов исламских террористов. Беслан. Общая боль России.1 сентября 2004 года города в североосетинском городе Беслан 30 террористов, среди которых были женщины и иностранные наемники, под руководством рецидивиста-убийцы Расула Хачбарова захватили среднюю школу №1. Утром они подъехали к зданию на грузовике и во время проведения школьной линейки открыли стрельбу. Нелюди согнали школьников, их учителей и родственников со двора в учебное здание.Валерий Савлаев помнит тот день как сейчас: "Я вижу, дети радуются, бегают во дворе этой ялтинской школы, и вот клянусь вам, смотрю на них и думаю - какие они все беззащитные".Террористы в Беслане были хорошо подготовлены: они заранее и тщательно продумали свой кровавый план, что позволило произвести захват в течение нескольких минут. Захватчики были вооружены 22 автоматами Калашникова, пулеметами, гранатометами. У них с собой была провизия, противогазы и аптечки.Более 1100 человек со двора согнали в заминированный спортзал. Там беззащитных людей без воды, еды и туалета под угрозой взрывов удерживали три дня.Тысяча заложников Беслана"Дома телевизор включаю и не понимаю, что происходит? Это какой-то фильм ужасов? Почему Беслан? Так я впервые увидел эти события. Прямая трансляция была из Беслана".Террористы не допускали передачи заложникам лекарств, воды и еды. Они отказывались от переговоров и денег. В первые два дня террористы в качестве мер устрашения расстреляли всех заложников мужского пола.Единственным, кого боевики согласились впустить в здание школы, стал экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. 2 сентября Аушеву удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 заложников – женщин с грудными детьми.На третий день обстановка стала критической. Жара стояла страшная. Из-за обезвоживания заложники обессилели, падали в обмороки, галлюцинировали.3 сентября в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они, как показало следствие, были самопроизвольными и случились из-за короткого замыкания на системе взрывных устройств. Эти взрывы убили и ранили сотни людей. Все из заложников, кто мог ходить, ринулись из здания в проломы и окна. Боевики открыли по бежавшим женщинам и детям шквальный огонь.Взрывы и выстрелы стали толчком к началу штурма школы со стороны окруживших ее спецподразделений. Взятых в заложники женщин и детей террористы использовали как живой щит. Бой продолжался до вечера, здание школы было частично сожжено, частично разрушено.Жертвами террористической акции стали 335 погибших и умерших от ран: 318 заложников, из которых 186 – дети. Также погибли 10 сотрудников спецподразделений – спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, двое сотрудников "Центроcпаса" МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей.В ходе трехдневного террористического акта 810 заложников и жителей Беслана, а также сотрудников ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Всего по делу о нападении боевиков на школу в Беслане потерпевшими признаны 1315 человек. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 72 ребенка. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.Поезд Беслан – Симферополь"Мне сразу же начали поступать звонки, крымчане выражали слова сочувствия нашему народу. Первой моей мыслью, конечно же, было поехать на родину. Но мы занимались другим – как принять на реабилитацию детей из Беслана, чем-то помочь им здесь, – рассказывает ялтинец, который тогда был главой осетинской диаспоры в Крыму.Он вспоминает, как на вокзале в Симферополе встречали целый поезд из Осетии – 600 человек: половина взрослых, половина детей:Малышей и взрослых разместили в одном из санаториев Гурзуфа, а детей постарше – в "Артеке". На 40 дней своих погибших родственников, соседей и одноклассников бесланцы помянули в Крыму.Ежегодно с 2004 по 2014 год Крым принимал группы детей и взрослых, пострадавших от теракта. В разные сезоны, не только летом."Я издал фотоальбом "Беслан. Осетинская трагедия". Мы выпустили 100 штук и подарили всем, кто хоть чем-то помог. Как-то две женщины пришли ко мне в кабинет по рабочим вопросам. Они обратили внимание на книгу, я им о ней рассказал и посетовал, что есть сейчас проблема – где в очередной раз разместить детей. Через некоторое время одна из этих женщин пригласила всю делегацию в свою частную гостиницу. Абсолютно бесплатно".Так же, силами крымчан, их доброй волей и благотворительностью, решались вопросы и с питанием делегаций, и с их досугом."Я очень благодарен и Алупкинскому городскому совету, и Ялтинской администрации, севастопольской диаспоре, своим землякам, своей семье. Тяжелее всего было в межсезонье, когда на море не сходишь. А у нас силами благотворителей получалось организовать по два мероприятия за день для этих детей – кинопоказов, экскурсий, игр, прогулок на катерах", – рассказывает Валерий Савлаев.Город ангеловЧерез две недели после трагедии о своей причастности к чудовищному теракту заявил международный террорист Шамиль Басаев. Позднее в течение 2005-2006 годов российскими спецслужбами были ликвидированы все организаторы теракта – Шамиль Басаев (в июле 2006 года), Абу-Дзейт (в феврале 2005 года), Аслан Масхадов (в марте 2005 года) и Абу-Хавс (в ноябре 2006 года).При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика – Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены. Кулаев получил пожизненный срок заключения.3 сентября был объявлен в Республике Северная Осетия-Алания Днем памяти жертв террористического акта в Беслане. 15 сентября 2004 года занятия в бесланских школах начались с минуты молчания. С тех пор так происходит каждый год. С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом.Школа №1 города Беслан перестала существовать. В развалинах спортзала люди самостоятельно организовали и поддерживали стихийный мемориал. Туда к портретам погибших приносили свечи, записки, детские игрушки и бутылки с водой. Стены по периметру обклеили фотографиями погибших. Затем над спортзалом, где содержали заложников, соорудили сберегающий каркас. Во дворе школы возвели храм.В августе 2021 года на месте теракта началось строительство музейного комплекса "Беслан. Школа № 1". Ранее демонтированный корпус школьных мастерских снова отстроили, там разместили залы для музейных экспозиций и проведения конференций. Начат сбор музейных экспонатов – личные вещи заложников, газетные вырезки, фотографии, простреленная классная доска и экспозиция с осколками, удаленными из тел жертв.Новое здание школы без присвоения номера вместо школы № 1 было построено в 2005 году напротив старого здания общеобразовательного учреждения.На мемориальном кладбище "Город ангелов" в Беслане, где было захоронено большинство жертв теракта, возведен памятник "Древо скорби". Крона дерева образована распростертыми руками женщин, которые держат ангелов, символизирующих погибших детей. На этом же кладбище возведен памятник сотрудникам спецназа ФСБ и спасателям МЧС, погибшим при освобождении заложников в сентябре 2004 года.Множество памятников жертвам бесланской трагедии возведены и в различных городах мира. Один из самых выразительных - "Памятник жертвам террора" авторства Михаила Шемякина на территории на территории Северо-Кавказского горно-металлургического института."Когда я его увидел, на меня этот памятник произвел большое впечатление. Не может быть такой памятник на территории учебного заведения, потому что студенты должны думать только об учебе, а, когда проходишь мимо, хочешь не хочешь, сила этого искусства начинает оказывать на тебя влияние. А еще хуже, когда проходят мимо, не замечая, как мимо шкафа. Я предложил этот памятник подарить Беслану. И было решение вуза, и решение города Беслан о передаче в дар. Были сделаны проектные предложения. Но столько лет прошло, и ничего не изменилось, нужно финансирование для демонтажа и переустановки", – сетует Савлаев.

https://crimea.ria.ru/20240901/tyazhelo-vspominat-beslan-intervyu-glavy-severnoy-osetii-sergeya-menyaylo-1140026428.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

беслан, северная осетия, терроризм, теракт, память, общество, россия, валерий савлаев