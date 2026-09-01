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Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно

Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно

В Крыму со вторника каждый день будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр. Об этом во вторник сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T12:10

2026-09-01T12:10

2026-09-01T12:15

крым

бензин

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дефицит топлива в крыму

юрий гоцанюк

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен– РИА Новости Крым. В Крыму со вторника каждый день будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр. Об этом во вторник сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, уточнив, что первая партия топлива уже распродана.При этом для недопущения искусственного дефицита и пресечения спекулятивного спроса власти региона сохраняют временное ограничение на отпуск топлива – до 20 литров в одни руки, уточнил Гоцанюк, заверив, что мера эта временная."Правительство Республики Крым совместно с федеральным центром продолжает работу по выстраиванию устойчивых схем регулярных поставок топлива на полуостров. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке и увеличения объемов поставок действующие ограничения будут поэтапно смягчаться", - добавил он.Накануне старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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