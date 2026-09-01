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Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
В Крыму со вторника каждый день будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр. Об этом во вторник сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T12:10
2026-09-01T12:15
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен– РИА Новости Крым. В Крыму со вторника каждый день будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр. Об этом во вторник сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, уточнив, что первая партия топлива уже распродана.При этом для недопущения искусственного дефицита и пресечения спекулятивного спроса власти региона сохраняют временное ограничение на отпуск топлива – до 20 литров в одни руки, уточнил Гоцанюк, заверив, что мера эта временная."Правительство Республики Крым совместно с федеральным центром продолжает работу по выстраиванию устойчивых схем регулярных поставок топлива на полуостров. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке и увеличения объемов поставок действующие ограничения будут поэтапно смягчаться", - добавил он.Накануне старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, азс, новости крыма
Бензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно

В Крыму бензин АИ-95 по цене до 100 рублей за литр будут продавать ежедневно – власти

12:10 01.09.2026 (обновлено: 12:15 01.09.2026)
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСМашины на заправке в Крыму
Машины на заправке в Крыму
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен– РИА Новости Крым. В Крыму со вторника каждый день будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр. Об этом во вторник сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, уточнив, что первая партия топлива уже распродана.
"Сегодня реализована первая партия бензина марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр, что составляет порядка одной трети от общего суточного потребления. Поставки топлива по указанной цене планируется осуществлять ежедневно", - написал он в своем канале в МАКС.
При этом для недопущения искусственного дефицита и пресечения спекулятивного спроса власти региона сохраняют временное ограничение на отпуск топлива – до 20 литров в одни руки, уточнил Гоцанюк, заверив, что мера эта временная.
"Правительство Республики Крым совместно с федеральным центром продолжает работу по выстраиванию устойчивых схем регулярных поставок топлива на полуостров. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке и увеличения объемов поставок действующие ограничения будут поэтапно смягчаться", - добавил он.
Накануне старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.
Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
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