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Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму
Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму
В Крыму во вторник на заправочных станциях в продаже появился бензин марки АИ-95 по цене сто рублей. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:02
2026-09-01T11:02
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник на заправочных станциях в продаже появился бензин марки АИ-95 по цене сто рублей. Накануне старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Топливо можно приобрести на заправках сетей "ТЭС" и "АТАН", куда бензин марки АИ‑95 с 1 сентября поступил в значительно большем объеме. Ранее до 100 рублей опустилась цена бензина марки АИ-92, однако его объемы пока не большие.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторникНовак поручил усилить контроль за ценами на топливоСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, цены в крыму, новости крыма, азс, общество
Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму

В Крыму на заправках появился бензин марки АИ-95 по 100 рублей за литр

11:02 01.09.2026
 
© РИА Новости КрымВ Крыму начали продавать бензин марки АИ-95 по 100 рублей за литр
В Крыму начали продавать бензин марки АИ-95 по 100 рублей за литр - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник на заправочных станциях в продаже появился бензин марки АИ-95 по цене сто рублей.
Накануне старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.
Топливо можно приобрести на заправках сетей "ТЭС" и "АТАН", куда бензин марки АИ‑95 с 1 сентября поступил в значительно большем объеме.
Ранее до 100 рублей опустилась цена бензина марки АИ-92, однако его объемы пока не большие.
Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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