https://crimea.ria.ru/20260901/benzin-marki-ai-95-po-100-rubley-poyavilsya-na-zapravkakh-v-krymu-1158990775.html
Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму
Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму
В Крыму во вторник на заправочных станциях в продаже появился бензин марки АИ-95 по цене сто рублей. РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T11:02
2026-09-01T11:02
2026-09-01T11:02
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
цены в крыму
новости крыма
азс
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/01/1158990602_446:794:1537:1408_1920x0_80_0_0_5f444d74d717d8b2bda999d8e3f2364e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник на заправочных станциях в продаже появился бензин марки АИ-95 по цене сто рублей. Накануне старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Топливо можно приобрести на заправках сетей "ТЭС" и "АТАН", куда бензин марки АИ‑95 с 1 сентября поступил в значительно большем объеме. Ранее до 100 рублей опустилась цена бензина марки АИ-92, однако его объемы пока не большие.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторникНовак поручил усилить контроль за ценами на топливоСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/01/1158990602_545:818:1374:1440_1920x0_80_0_0_50433127018162fd3d5086bb22a24a43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, цены в крыму, новости крыма, азс, общество
Бензин марки АИ-95 по 100 рублей появился на заправках в Крыму
В Крыму на заправках появился бензин марки АИ-95 по 100 рублей за литр