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109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 01.09.2026
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109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 01.09.2026
109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
109 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 1 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T20:32
2026-09-01T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 109 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 1 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, воронежская область, калужская область, курская область, орловская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

109 беспилотников ВСУ ликвидировали над над Крымом и другими регионами России 1 сентября

20:32 01.09.2026 (обновлено: 20:59 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 109 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 1 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона.
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