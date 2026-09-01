https://crimea.ria.ru/20260901/109-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159011219.html

109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 01.09.2026

109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

109 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 1 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T20:32

2026-09-01T20:32

2026-09-01T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 109 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 1 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260901/vs-rf-udarili-po-logisticheskomu-tsentru-pod-odessoy-i-dvum-sudam-v-portakh-1159004131.html

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курская область

орловская область

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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