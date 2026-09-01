https://crimea.ria.ru/20260901/1-sentyabrya--den-znaniy-infografika-1140031500.html
1 сентября – день знаний: инфографика
1 сентября – день знаний: инфографика - РИА Новости Крым, 01.09.2026
1 сентября – день знаний: инфографика
День знаний – 1сентября, начало нового учебного года для подавляющего большинства российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T06:44
2026-09-01T06:44
2026-09-01T07:29
инфографика
школа
образование в крыму и севастополе
образование в россии
день знаний
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День знаний – 1сентября, начало нового учебного года для подавляющего большинства российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в учебных учреждениях проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества и так далее.Об истории главного школьного праздника – инфографика РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240901/v-krymu-na-federalnye-sredstva-kapitalno-otremontiruyut-vse-shkoly-1140035799.html
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школа, образование в крыму и севастополе, образование в россии, день знаний
1 сентября – день знаний: инфографика
1 сентября – день знаний: инфографика
06:44 01.09.2026 (обновлено: 07:29 01.09.2026)