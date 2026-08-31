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Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму
Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму
28-летний житель Краснодара заплатит штраф за публичные призывы к деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T19:22
2026-08-31T19:22
2026-08-31T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. 28-летний житель Краснодара заплатит штраф за публичные призывы к деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным надзорного ведомства, вступать в запрещенную организацию и участвовать в ее деятельности мужчина призывал в одном из публичных чатов в октябре 2024 года.Кроме того, фигурант на два года лишен права администрировать сайты и страницы в Интернете. Принадлежащий ему мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован и обращен в собственность государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизмОдного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в АдлереЖитель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора
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РИА Новости Крым
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суд, приговор, терроризм, кубань, новости
Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму
Прокуратура: житель Краснодара заплатит штраф за публичные призывы к терроризму