https://crimea.ria.ru/20260831/zhitel-kubani-zaplatit-shtraf-za-prizyvy-k-terrorizmu-1158979840.html

Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму

Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму

28-летний житель Краснодара заплатит штраф за публичные призывы к деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T19:22

2026-08-31T19:22

2026-08-31T19:22

суд

приговор

терроризм

кубань

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. 28-летний житель Краснодара заплатит штраф за публичные призывы к деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным надзорного ведомства, вступать в запрещенную организацию и участвовать в ее деятельности мужчина призывал в одном из публичных чатов в октябре 2024 года.Кроме того, фигурант на два года лишен права администрировать сайты и страницы в Интернете. Принадлежащий ему мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован и обращен в собственность государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизмОдного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в АдлереЖитель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, приговор, терроризм, кубань, новости