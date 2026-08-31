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Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России

Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России

На Западе готовятся к выборам в России. При этом Европейский Союз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в РФ. Об этом заявили в Службе... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T14:07

2026-08-31T14:07

2026-08-31T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На Западе готовятся к выборам в России. При этом Европейский Союз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в РФ. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.По данным ведомства, ПАСЕ и Европарламент готовят заявления о непризнании итогов выборов в РФ после их завершения в сентябре. Существует тезис о "нелегитимности и незаконности" выборов в России, который Запад поручил распространить. Во время выборов готовятся провокации на избирательных участках в РФ и за рубежом, кибератаки на инфраструктуру.Российская несистемная оппозиция получила от Европы задание призывать россиян к бойкоту выборов.Схожую повестку отрабатывают, и также небескорыстно, перебежчики из действующего на площадке Европарламента формата "Брюссельский диалог", отметили в СВР. При этом в СВР подчеркнули, что никто не помешает провести выборы в Госдуму в России.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что по состоянию на 20 августа представители 55 стран готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму.Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в ГосдумуВ Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в ГосдумуЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, служба внешней разведки (свр), выборы, коллективный запад, политика