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Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России
Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России
На Западе готовятся к выборам в России. При этом Европейский Союз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в РФ. Об этом заявили в Службе... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T14:07
2026-08-31T14:07
россия
новости
служба внешней разведки (свр)
выборы
коллективный запад
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На Западе готовятся к выборам в России. При этом Европейский Союз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в РФ. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.По данным ведомства, ПАСЕ и Европарламент готовят заявления о непризнании итогов выборов в РФ после их завершения в сентябре. Существует тезис о "нелегитимности и незаконности" выборов в России, который Запад поручил распространить. Во время выборов готовятся провокации на избирательных участках в РФ и за рубежом, кибератаки на инфраструктуру.Российская несистемная оппозиция получила от Европы задание призывать россиян к бойкоту выборов.Схожую повестку отрабатывают, и также небескорыстно, перебежчики из действующего на площадке Европарламента формата "Брюссельский диалог", отметили в СВР. При этом в СВР подчеркнули, что никто не помешает провести выборы в Госдуму в России.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что по состоянию на 20 августа представители 55 стран готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму.Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в ГосдумуВ Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в ГосдумуЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – Памфилова
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россия, новости, служба внешней разведки (свр), выборы, коллективный запад, политика
Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России

Запад реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в РФ в ходе выборов - СВР

14:07 31.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На Западе готовятся к выборам в России. При этом Европейский Союз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в РФ. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.
По данным ведомства, ПАСЕ и Европарламент готовят заявления о непризнании итогов выборов в РФ после их завершения в сентябре. Существует тезис о "нелегитимности и незаконности" выборов в России, который Запад поручил распространить. Во время выборов готовятся провокации на избирательных участках в РФ и за рубежом, кибератаки на инфраструктуру.
Российская несистемная оппозиция получила от Европы задание призывать россиян к бойкоту выборов.
"Так, шайка наиболее оголтелых русофобов под названием "Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами" на встрече в июне с.г. получила от европейских кураторов подкрепленное деньгами задание активнее призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество - к заблаговременному отказу от признания их результатов", - говорится в сообщении.
Схожую повестку отрабатывают, и также небескорыстно, перебежчики из действующего на площадке Европарламента формата "Брюссельский диалог", отметили в СВР.
При этом в СВР подчеркнули, что никто не помешает провести выборы в Госдуму в России.
"Россия умеет давать отпор - не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри", - заключили в СВР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что по состоянию на 20 августа представители 55 стран готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму.
Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.
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