https://crimea.ria.ru/20260831/vzryvy-v-bukhtakh-sevastopolya--v-gorode-do-nochi-budut-strelyat-1158980733.html

Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять

Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять

В Севастополе вечером в понедельник пройдут учения с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T19:50

2026-08-31T19:50

2026-08-31T19:50

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

учения

михаил развожаев

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник пройдут учения с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260831/gromkie-zvuki-v-yalte--gostey-i-zhiteley-kurorta-prosyat-ne-panikovat-1158980356.html

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения, михаил развожаев, новости севастополя