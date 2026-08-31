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Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять
Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять
В Севастополе вечером в понедельник пройдут учения с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T19:50
2026-08-31T19:50
2026-08-31T19:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник пройдут учения с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения, михаил развожаев, новости севастополя
Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять
В Севастополе вечером в понедельник пройдут учения флота – Развожаев