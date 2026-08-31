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Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород
Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших после атаки украинских боевиков на Белгород накануне вечером выросло до трех. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T10:27
2026-08-31T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших после атаки украинских боевиков на Белгород накануне вечером выросло до трех. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.В воскресенье стало известно, что мужчина и 16-летний подросток погибли из-за атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения.По его информации, за минувшие сутки ВСУ 164 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам."Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 147 беспилотников", – добавил Шуваев.Он уточнил, что в городе Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе девять подростков. Шесть подростков остаются на лечении в детской областной клинической больнице. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Пять взрослых находятся в тяжелом состоянии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, белгородская область, александр шуваев, белгород, атаки всу, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области
Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород

Число погибших после воскресного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до трех

10:27 31.08.2026 (обновлено: 10:40 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших после атаки украинских боевиков на Белгород накануне вечером выросло до трех. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
В воскресенье стало известно, что мужчина и 16-летний подросток погибли из-за атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения.

"К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2 Белгорода", – написал Шуваев в своем канале в МАКС.

По его информации, за минувшие сутки ВСУ 164 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.
"Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 147 беспилотников", – добавил Шуваев.
Он уточнил, что в городе Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе девять подростков. Шесть подростков остаются на лечении в детской областной клинической больнице. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Пять взрослых находятся в тяжелом состоянии.
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НовостиБелгородская областьАлександр ШуваевБелгородАтаки ВСУАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской области
 
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