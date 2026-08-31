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Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород

Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших после атаки украинских боевиков на Белгород накануне вечером выросло до трех. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T10:27

2026-08-31T10:27

2026-08-31T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших после атаки украинских боевиков на Белгород накануне вечером выросло до трех. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.В воскресенье стало известно, что мужчина и 16-летний подросток погибли из-за атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения.По его информации, за минувшие сутки ВСУ 164 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам."Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 147 беспилотников", – добавил Шуваев.Он уточнил, что в городе Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе девять подростков. Шесть подростков остаются на лечении в детской областной клинической больнице. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Пять взрослых находятся в тяжелом состоянии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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