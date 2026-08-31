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ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр
ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр - РИА Новости Крым, 31.08.2026
ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр
В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T10:10
2026-08-31T10:17
новости
свердловская область
денис паслер
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.И подчеркнул, что жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания, идет эвакуация. Работают все экстренные службы. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил губернатор. И призвал быть бдительными, находиться в укрытии и соблюдать правила безопасности до отмены угрозы беспилотной атаки в регионе, а также сохранять спокойствие.Также глава региона обратился с просьбой в случае обнаружения БПЛА в воздухе или его обломков на земле сразу сообщать по телефону 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, свердловская область, денис паслер, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр

Беспилотники ВСУ попали в жилые дома при ударе ВСУ по Свердловской области

10:10 31.08.2026 (обновлено: 10:17 31.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

"Регион столкнулся с очередной вражеской атакой с воздуха. Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.

И подчеркнул, что жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания, идет эвакуация. Работают все экстренные службы.
Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил губернатор. И призвал быть бдительными, находиться в укрытии и соблюдать правила безопасности до отмены угрозы беспилотной атаки в регионе, а также сохранять спокойствие.
Также глава региона обратился с просьбой в случае обнаружения БПЛА в воздухе или его обломков на земле сразу сообщать по телефону 112.
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НовостиСвердловская областьДенис ПаслерПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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