https://crimea.ria.ru/20260831/vsu-udarili-po-sverdlovskoy-oblasti--drony-popali-v-zhilye-doma-i-logisticheskiy-tsentr-1158950129.html

ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр

ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр - РИА Новости Крым, 31.08.2026

ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр

В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T10:10

2026-08-31T10:10

2026-08-31T10:17

новости

свердловская область

денис паслер

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.И подчеркнул, что жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания, идет эвакуация. Работают все экстренные службы. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил губернатор. И призвал быть бдительными, находиться в укрытии и соблюдать правила безопасности до отмены угрозы беспилотной атаки в регионе, а также сохранять спокойствие.Также глава региона обратился с просьбой в случае обнаружения БПЛА в воздухе или его обломков на земле сразу сообщать по телефону 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, свердловская область, денис паслер, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу