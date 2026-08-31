https://crimea.ria.ru/20260831/vsu-udarili-po-sverdlovskoy-oblasti--drony-popali-v-zhilye-doma-i-logisticheskiy-tsentr-1158950129.html
ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр
ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр - РИА Новости Крым, 31.08.2026
ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр
В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T10:10
2026-08-31T10:10
2026-08-31T10:17
новости
свердловская область
денис паслер
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.И подчеркнул, что жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания, идет эвакуация. Работают все экстренные службы. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил губернатор. И призвал быть бдительными, находиться в укрытии и соблюдать правила безопасности до отмены угрозы беспилотной атаки в регионе, а также сохранять спокойствие.Также глава региона обратился с просьбой в случае обнаружения БПЛА в воздухе или его обломков на земле сразу сообщать по телефону 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
свердловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, свердловская область, денис паслер, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр
Беспилотники ВСУ попали в жилые дома при ударе ВСУ по Свердловской области
10:10 31.08.2026 (обновлено: 10:17 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Свердловской области после атаки ВСУ беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
"Регион столкнулся с очередной вражеской атакой с воздуха. Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания, идет эвакуация. Работают все экстренные службы.
Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил губернатор. И призвал быть бдительными, находиться в укрытии и соблюдать правила безопасности до отмены угрозы беспилотной атаки в регионе, а также сохранять спокойствие.
Также глава региона обратился с просьбой в случае обнаружения БПЛА в воздухе или его обломков на земле сразу сообщать по телефону 112.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.