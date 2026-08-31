https://crimea.ria.ru/20260831/vstrecha-putina-i-si-tszinpina-v-bishkeke--o-chem-govorili-lidery-1158975981.html

Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры

Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры

Сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T15:49

2026-08-31T15:49

2026-08-31T16:33

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

новости

россия

политика

китай

новости

саммит шос-2026 в бишкеке

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158974971_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_677ef44dfa5796eb0983429c96f80867.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке, пишет РИА Новости.По словам Путина, Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным. По его словам, турпоток между странами увеличился за первое полугодие "сразу на 43%" благодаря практике безвизового режима.Президент РФ также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате схода селей в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом. "Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – сказал президент РФ.Также он высказался о схожести в принципиальных подходах России и Китая во внешнеполитических вопросах полностью.Владимир Путин отметил и активную работу России и Китая на международной арене."Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", в асеаноцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества", - сказал Путин.В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России будут только укрепляться.Также он отметил, что ШОС играет важную стабилизирующую роль на фоне стремительных перемен в мире и нарастания неопределенности."На фоне невиданных за столетия стремительных перемен заметно нарастают факторы неопределенности и непредсказуемости, но стремление народов и стран нашей планеты к миру, развитию и сотрудничеству и обоюдному выигрышу остается неизменным. Шанхайская организация сотрудничества несет важную миссию в поддержании стабильности и содействия развитию нашего региона", - сказал он.С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, также он проведет серию двусторонних встреч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин примет участие в саммите ШОС – что запланированоПутин продлил для граждан Китая безвизовый режим въезда в РоссиюПодходы России и Китая к построению полицентричного мира очень близки – политолог

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), новости, россия, политика, китай, новости, саммит шос-2026 в бишкеке