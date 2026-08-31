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ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов - РИА Новости Крым, 31.08.2026
ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников поразили склады предприятия в Киеве, где собирали и хранили БПЛА самолетного типа большой и средней дальности, РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T19:57
2026-08-31T19:57
2026-08-31T19:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников поразили склады предприятия в Киеве, где собирали и хранили БПЛА самолетного типа большой и средней дальности, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ."Сегодня вечером ударными беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение складским помещениям предприятия ООО "Вест Гейт Логистик" в городе Киев, где производилась сборка и хранились БПЛА большой и средней дальности самолетного типа", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, украина, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
19:57 31.08.2026 (обновлено: 19:58 31.08.2026)