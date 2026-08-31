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В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали не выходить на набережные из-за шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T14:52
2026-08-31T14:52
2026-08-31T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали не выходить на набережные из-за шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная диспетчерская служба.Накануне ялтинцев и гостей курорта также просили не выходить на набережные из-за сильного шторма. В экстренной ситуации ялтинцам и гостям курорта рекомендуют звонить на прямые номера ЕДДС Ялты +79789014112, +7(3654)239383 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода 1 сентября в КрымуЛето громко хлопнет дверью: как в Крыму завершится август и чего ждать в сентябреНа Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, черное море, шторм
В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
Из-за шторма в Ялте людей попросили не выходить на набережные