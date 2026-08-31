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В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали не выходить на набережные из-за шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T14:52
2026-08-31T14:52
ялта
новости крыма
черное море
шторм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали не выходить на набережные из-за шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная диспетчерская служба.Накануне ялтинцев и гостей курорта также просили не выходить на набережные из-за сильного шторма. В экстренной ситуации ялтинцам и гостям курорта рекомендуют звонить на прямые номера ЕДДС Ялты +79789014112, +7(3654)239383 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода 1 сентября в КрымуЛето громко хлопнет дверью: как в Крыму завершится август и чего ждать в сентябреНа Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
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ялта, новости крыма, черное море, шторм
В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные

Из-за шторма в Ялте людей попросили не выходить на набережные

14:52 31.08.2026
 
© Администрация ЯлтыШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Администрация Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали не выходить на набережные из-за шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная диспетчерская служба.
"Уважаемые жители и гости Ялты. На море шторм. Не выходите на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, откажитесь от выхода в море, уделите внимание пожилым людям и детям", – говорится в сообщении.
Накануне ялтинцев и гостей курорта также просили не выходить на набережные из-за сильного шторма. В экстренной ситуации ялтинцам и гостям курорта рекомендуют звонить на прямые номера ЕДДС Ялты +79789014112, +7(3654)239383 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
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