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В Ялте назначили нового замглавы администрации - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В Ялте назначили нового замглавы администрации
В Ялте назначили нового замглавы администрации - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Ялте назначили нового замглавы администрации
Светлана Шевченко назначена новым замглавы администрации Ялты. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам 28-я сессия городского совета. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T19:41
2026-08-31T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Светлана Шевченко назначена новым замглавы администрации Ялты. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам 28-я сессия городского совета.Вновь назначенная заммэра курорта имеет высшее образование по специальности "Юриспруденция" и большой опыт на руководящих должностях, отметила Павленко.28 августа глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций. В отставку ушли глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, глава администрации Керчи Иван Кошель, первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко. В тот же день Светлана Шевченко была назначена и.о. первого заммэра Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава администрации Джанкойского района Крыма уходит в отставкуАксенов назначил врио министра промышленности и торговли КрымаАнушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма – что будет курировать
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новости крыма, ялта, большая ялта, администрация ялты, крым
В Ялте назначили нового замглавы администрации

Светлана Шевченко назначена новым замглавы администрации Ялты

19:41 31.08.2026
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Светлана Шевченко назначена новым замглавы администрации Ялты. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам 28-я сессия городского совета.
"Депутаты согласовали на должность заместителя главы администрации Ялты кандидатуру Светланы Юрьевны Шевченко", – написала мэр в своем канале в МАКС.
Вновь назначенная заммэра курорта имеет высшее образование по специальности "Юриспруденция" и большой опыт на руководящих должностях, отметила Павленко.
28 августа глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций. В отставку ушли глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, глава администрации Керчи Иван Кошель, первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко. В тот же день Светлана Шевченко была назначена и.о. первого заммэра Ялты.
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