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В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
Мотивация ребенка к обучению в школе напрямую зависит от родителей. Поэтому важно создать у школьника позитивный настрой, сказала РИА Новости Крым методист... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T21:45
2026-08-31T21:45
школа
дети
учебный год
совет эксперта
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Мотивация ребенка к обучению в школе напрямую зависит от родителей. Поэтому важно создать у школьника позитивный настрой, сказала РИА Новости Крым методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО) Светлана Нагребецкая.Надо рассказывать, как много интересного может происходить в школе, сколько нового можно в ней узнать, с какими новыми друзьями подружиться."Надо говорить: это так замечательно. У тебя будет возможность порисовать, почитать, попеть песни и так далее. У тебя там появится много новых друзей", – советует эксперт.Встречая ребенка из школы, очень важно поинтересоваться, как прошел его день. И не только отметками в дневнике, а тем, что нового он узнал, чем занимался, что нового, интересного или наоборот, не очень приятного, с ним случилось.Очень важно готовить будущего первоклассника к школе заранее, и делать это лучше при помощи игры. Следует развивать у ребенка внимание, мышление, усидчивость, мелкую моторику. В этом помогут самые простые игры, знакомые нам с детства – домино, шашки, шахматы, кубик Рубика и лото.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории Как правильно собрать ребенка в школу - советы экспертаЧем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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школа, дети, учебный год, совет эксперта, мнения
В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку

Как правильно мотивировать ребенка для учебы в школе – советы педагога

21:45 31.08.2026
 
© РИА НовостиУчебное место школьника
Учебное место школьника - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Мотивация ребенка к обучению в школе напрямую зависит от родителей. Поэтому важно создать у школьника позитивный настрой, сказала РИА Новости Крым методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО) Светлана Нагребецкая.

"Если родитель запугивает ребенка, что вот ты должен сидеть за партой, молчать, подняться, когда спросил учитель, то он не формирует у ребенка положительной мотивации. А дети должны идти в школу, как на праздник", – сказала она.

Надо рассказывать, как много интересного может происходить в школе, сколько нового можно в ней узнать, с какими новыми друзьями подружиться.
"Надо говорить: это так замечательно. У тебя будет возможность порисовать, почитать, попеть песни и так далее. У тебя там появится много новых друзей", – советует эксперт.
Встречая ребенка из школы, очень важно поинтересоваться, как прошел его день. И не только отметками в дневнике, а тем, что нового он узнал, чем занимался, что нового, интересного или наоборот, не очень приятного, с ним случилось.

"Для ребенка отметка не столь важна, сколько важно эмоциональное насыщение дня, с кем он разговаривал, что сказал учитель, какие друзья появились. И наша задача выслушать, поддержать, где-то прокомментировать", – подытожила специалист.

Очень важно готовить будущего первоклассника к школе заранее, и делать это лучше при помощи игры. Следует развивать у ребенка внимание, мышление, усидчивость, мелкую моторику. В этом помогут самые простые игры, знакомые нам с детства – домино, шашки, шахматы, кубик Рубика и лото.
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ШколадетиУчебный годСовет экспертаМнения
 
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