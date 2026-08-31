https://crimea.ria.ru/20260831/v-shkolu-kak-na-prazdnik-kak-sozdat-pravilnuyu-motivatsiyu-u-shkolnika-1140043424.html

В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку

В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку

Мотивация ребенка к обучению в школе напрямую зависит от родителей. Поэтому важно создать у школьника позитивный настрой, сказала РИА Новости Крым методист... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T21:45

2026-08-31T21:45

2026-08-31T21:45

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совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Мотивация ребенка к обучению в школе напрямую зависит от родителей. Поэтому важно создать у школьника позитивный настрой, сказала РИА Новости Крым методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО) Светлана Нагребецкая.Надо рассказывать, как много интересного может происходить в школе, сколько нового можно в ней узнать, с какими новыми друзьями подружиться."Надо говорить: это так замечательно. У тебя будет возможность порисовать, почитать, попеть песни и так далее. У тебя там появится много новых друзей", – советует эксперт.Встречая ребенка из школы, очень важно поинтересоваться, как прошел его день. И не только отметками в дневнике, а тем, что нового он узнал, чем занимался, что нового, интересного или наоборот, не очень приятного, с ним случилось.Очень важно готовить будущего первоклассника к школе заранее, и делать это лучше при помощи игры. Следует развивать у ребенка внимание, мышление, усидчивость, мелкую моторику. В этом помогут самые простые игры, знакомые нам с детства – домино, шашки, шахматы, кубик Рубика и лото.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории Как правильно собрать ребенка в школу - советы экспертаЧем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, дети, учебный год, совет эксперта, мнения