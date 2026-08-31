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В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам

В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам

Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T15:04

2026-08-31T15:04

2026-08-31T15:09

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дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации Развожаева, оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Есть еще ряд ограничений. Заявление на выплату можно подать через региональный портал "Госуслуги", или в любом отделении МФЦ не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.Ранее в городе ввели выплату для студенток в размере 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера продолжает действовать и при рождении ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиянПод ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обманаБолее полумиллиарда рублей: как в Крыму используют маткапитал на детей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, соцвыплаты, михаил развожаев, дети