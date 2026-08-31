Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/v-sevastopole-vveli-novuyu-vyplatu-dlya-molodykh-mam-1158971535.html
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T15:04
2026-08-31T15:09
новости севастополя
севастополь
соцвыплаты
михаил развожаев
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110083/85/1100838529_0:275:2735:1813_1920x0_80_0_0_0e578586b894e56f8f36ed79b5f988ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации Развожаева, оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Есть еще ряд ограничений. Заявление на выплату можно подать через региональный портал "Госуслуги", или в любом отделении МФЦ не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.Ранее в городе ввели выплату для студенток в размере 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера продолжает действовать и при рождении ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиянПод ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обманаБолее полумиллиарда рублей: как в Крыму используют маткапитал на детей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110083/85/1100838529_0:0:2469:1851_1920x0_80_0_0_804d12dfc2d6ee57cb2937967809fe3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, соцвыплаты, михаил развожаев, дети
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам

Новую денежную выплату для мам-студенток ввели в Севастополе

15:04 31.08.2026 (обновлено: 15:09 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМолодая мама с ребенком
Молодая мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"С этого года при рождении ребенка родители-студенты могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Выплата предоставляется на каждого ребенка, а если родится двойня или тройня – деньги придут на каждого малыша", – говорится в сообщении.
По информации Развожаева, оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Есть еще ряд ограничений. Заявление на выплату можно подать через региональный портал "Госуслуги", или в любом отделении МФЦ не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
"Выплату могут получить студенческие семьи независимо от получения других мер соцподдержки. На сегодня у нас шесть таких семей. В дальнейшем, уверен, их количество будет расти", – подчеркнул Развожаев.
Ранее в городе ввели выплату для студенток в размере 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера продолжает действовать и при рождении ребенка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян
Под ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана
Более полумиллиарда рублей: как в Крыму используют маткапитал на детей
 
Новости СевастополяСевастопольСоцвыплатыМихаил Развожаевдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин
15:12Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо
15:04В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
14:52В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
14:37Инженерная мощь русского флота – инфографика
14:29Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист
14:18Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС
14:07Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России
13:55Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист
13:49Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
13:36С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей
13:24Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
13:11Крымский мост сейчас: очередь растет
12:52Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки
12:37Россиянка погибла при крушении парома на Кипре 0:24
12:22В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
12:12В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
11:59Мир, породивший новую войну: 30 лет Хасавюртовским соглашениям
11:45"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории
11:24Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
Лента новостейМолния