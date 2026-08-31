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В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T15:04
2026-08-31T15:04
2026-08-31T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации Развожаева, оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Есть еще ряд ограничений. Заявление на выплату можно подать через региональный портал "Госуслуги", или в любом отделении МФЦ не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.Ранее в городе ввели выплату для студенток в размере 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера продолжает действовать и при рождении ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиянПод ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обманаБолее полумиллиарда рублей: как в Крыму используют маткапитал на детей
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новости севастополя, севастополь, соцвыплаты, михаил развожаев, дети
В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
Новую денежную выплату для мам-студенток ввели в Севастополе
15:04 31.08.2026 (обновлено: 15:09 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"С этого года при рождении ребенка родители-студенты могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Выплата предоставляется на каждого ребенка, а если родится двойня или тройня – деньги придут на каждого малыша", – говорится в сообщении.
По информации Развожаева, оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Есть еще ряд ограничений. Заявление на выплату можно подать через региональный портал "Госуслуги", или в любом отделении МФЦ не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
"Выплату могут получить студенческие семьи независимо от получения других мер соцподдержки. На сегодня у нас шесть таких семей. В дальнейшем, уверен, их количество будет расти", – подчеркнул Развожаев.
Ранее в городе ввели выплату для студенток в размере 200 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера продолжает действовать и при рождении ребенка.
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