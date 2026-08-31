https://crimea.ria.ru/20260831/v-sevastopole-studenty-mediki-poluchat-doplatu-k-stipendii-1158981750.html
В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
Студенты-целевики медицинского колледжа в Севастополе получат доплату к стипендии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T22:21
2026-08-31T22:21
2026-08-31T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Студенты-целевики медицинского колледжа в Севастополе получат доплату к стипендии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.В случае неуспеваемости, по словам губернатора, выплату не будут убирать полностью, но сократят вдвое."Поручил департаменту здравоохранения проработать вопрос, чтобы все бюджетные места в колледже были только целевыми — это позволит нам не терять будущие кадры в частных клиниках, а привлекать их к работе в государственных больницах и поликлиниках", – добавил он.Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка, сообщил ранее в понедельник Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студентокСевастопольцы могут получить до 300 тысяч рублей на свой бизнес
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новости, севастополь, михаил развожаев, студенты, новости севастополя
В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
Студенты-целевики медколледжа в Севастополе получат доплату к стипендии – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Студенты-целевики медицинского колледжа в Севастополе получат доплату к стипендии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.
"Студенты-целевики медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной будут получать доплату к стипендии. С 1 сентября 2026 года она составит 1 000 рублей в месяц и будет назначена сразу после зачисления на первый курс", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
В случае неуспеваемости, по словам губернатора, выплату не будут убирать полностью, но сократят вдвое.
"Поручил департаменту здравоохранения проработать вопрос, чтобы все бюджетные места в колледже были только целевыми — это позволит нам не терять будущие кадры в частных клиниках, а привлекать их к работе в государственных больницах и поликлиниках", – добавил он.
Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки
. Речь идет о выплатах при рождении ребенка, сообщил ранее в понедельник Развожаев.
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