https://crimea.ria.ru/20260831/v-sevastopole-dopolnitelno-vydelili-100-mln-na-shkolnye-vyplaty-1158981343.html

В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты

В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты

В Севастополе дополнительно выделили более 100 млн рублей на выплаты по пять тысяч рублей родителям школьников к новому учебному году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T20:20

2026-08-31T20:20

2026-08-31T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно выделили более 100 млн рублей на выплаты по пять тысяч рублей родителям школьников к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.По его данным, помощь уже получили больше 60 тысяч ребят. Заявки принимаются до 1 октября.В Севастополе 819 семей, в которых воспитывается 1378 несовершеннолетних детей, уже в ближайшее время получат выплаты в пять тысяч рублей, сообщала ранее директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетнихВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, крым, михаил развожаев, правительство севастополя