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В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
В Севастополе дополнительно выделили более 100 млн рублей на выплаты по пять тысяч рублей родителям школьников к новому учебному году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно выделили более 100 млн рублей на выплаты по пять тысяч рублей родителям школьников к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.По его данным, помощь уже получили больше 60 тысяч ребят. Заявки принимаются до 1 октября.В Севастополе 819 семей, в которых воспитывается 1378 несовершеннолетних детей, уже в ближайшее время получат выплаты в пять тысяч рублей, сообщала ранее директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетнихВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок
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севастополь, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, крым, михаил развожаев, правительство севастополя
В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты

В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на выплаты родителям школьников – Развожаев

20:20 31.08.2026 (обновлено: 20:30 31.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУченики начальный классов
Ученики начальный классов - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно выделили более 100 млн рублей на выплаты по пять тысяч рублей родителям школьников к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.
"Выделим из резервного фонда дополнительные 105 миллионов рублей, чтобы гарантированно обеспечить выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка к новому учебному году. Выплаты получит в общей сложности 81 тысяча детей", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, помощь уже получили больше 60 тысяч ребят. Заявки принимаются до 1 октября.
В Севастополе 819 семей, в которых воспитывается 1378 несовершеннолетних детей, уже в ближайшее время получат выплаты в пять тысяч рублей, сообщала ранее директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.
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СевастопольНовости СевастополяОбразование в Крыму и СевастополеКрымМихаил РазвожаевПравительство Севастополя
 
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