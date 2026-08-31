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В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
Подготовка к новому учебному сезону завершена во всех регионах России. Введены в эксплуатацию 17 новых школ на 14,5 тысячи мест. Об этом сообщил вице-премьер РФ РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:12
2026-08-31T12:12
2026-08-31T12:12
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образование в россии
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Подготовка к новому учебному сезону завершена во всех регионах России. Введены в эксплуатацию 17 новых школ на 14,5 тысячи мест. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По его словам, до конца года планируется завершить строительство и капитальный ремонт еще свыше 470 школ и колледжей. В системе среднего профессионального образования по федеральному проекту "Профессионалитет" создан 601 кластер, индустриальными партнерами которых выступили 3,1 тысячи предприятий.Ранее сообщалось, что Минпросвещения России готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Изменения нужны для синхронизации знаний, которые школьник получает в первых-четвертых классах и далее. Также инициатива должна обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеКакой будет погода 1 сентября в КрымуКак выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора
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россия, образование в россии, школа, михаил мишустин, дмитрий чернышенко
В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
Во всех регионах России завершена подготовка к новому учебному сезону – Чернышенко