https://crimea.ria.ru/20260831/v-krymu-zavershili-proektirovanie-novoy-dorogi-1158973035.html

В Крыму завершили проектирование новой дороги

В Крыму завершили проектирование новой дороги - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В Крыму завершили проектирование новой дороги

В Крыму завершили проектирование двухполосной дороги с виадуками и галереями Белогорск – Приветное. Об этом сообщили в правительстве РК со ссылкой на АО "ВАД"... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T15:55

2026-08-31T15:55

2026-08-31T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершили проектирование двухполосной дороги с виадуками и галереями Белогорск – Приветное. Об этом сообщили в правительстве РК со ссылкой на АО "ВАД" Крым.Отмечается, что автодорога будет двухполосной. Проект предусматривает строительство 2 виадуков, устройство 44 водопропускных труб, пяти галерей, около 8,8 км сооружений инженерной защиты, двух смотровых площадок.Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по участку новой трассы в обход АлуштыГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоРемонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак

https://crimea.ria.ru/20260817/kto-budet-stroit-dorogu-v-obezd-chongarskogo-mosta-1158562349.html

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новости крыма, белогорск, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство