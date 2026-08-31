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В Крыму завершили проектирование новой дороги - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В Крыму завершили проектирование новой дороги
В Крыму завершили проектирование новой дороги - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Крыму завершили проектирование новой дороги
В Крыму завершили проектирование двухполосной дороги с виадуками и галереями Белогорск – Приветное. Об этом сообщили в правительстве РК со ссылкой на АО "ВАД"... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершили проектирование двухполосной дороги с виадуками и галереями Белогорск – Приветное. Об этом сообщили в правительстве РК со ссылкой на АО "ВАД" Крым.Отмечается, что автодорога будет двухполосной. Проект предусматривает строительство 2 виадуков, устройство 44 водопропускных труб, пяти галерей, около 8,8 км сооружений инженерной защиты, двух смотровых площадок.Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по участку новой трассы в обход АлуштыГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоРемонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
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новости крыма, белогорск, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство
В Крыму завершили проектирование новой дороги

В Крыму завершили проектирование дороги Белогорск – Приветное

15:55 31.08.2026
 
© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершили проектирование двухполосной дороги с виадуками и галереями Белогорск – Приветное. Об этом сообщили в правительстве РК со ссылкой на АО "ВАД" Крым.

"Магистраль станет одной из четырех дорог, соединяющих центральную часть Крыма с его южным побережьем. Проектная документация нового живописного маршрута протяженностью почти 15 километров", – говорится в сообщении.

© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
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Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
2 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
3 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
1 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
2 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
3 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
Отмечается, что автодорога будет двухполосной. Проект предусматривает строительство 2 виадуков, устройство 44 водопропускных труб, пяти галерей, около 8,8 км сооружений инженерной защиты, двух смотровых площадок.
Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900).
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