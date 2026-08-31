В Крыму завершили проектирование новой дороги
В Крыму завершили проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершили проектирование двухполосной дороги с виадуками и галереями Белогорск – Приветное. Об этом сообщили в правительстве РК со ссылкой на АО "ВАД" Крым.
"Магистраль станет одной из четырех дорог, соединяющих центральную часть Крыма с его южным побережьем. Проектная документация нового живописного маршрута протяженностью почти 15 километров", – говорится в сообщении.
© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
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Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
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Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
© Правительство Республики КрымПроектирование дороги Белогорск – Приветное
3 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
1 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
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Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
3 из 3
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
© Правительство Республики Крым
Отмечается, что автодорога будет двухполосной. Проект предусматривает строительство 2 виадуков, устройство 44 водопропускных труб, пяти галерей, около 8,8 км сооружений инженерной защиты, двух смотровых площадок.
Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900).
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