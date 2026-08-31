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В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:22
2026-08-31T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным инспекции, за неделю с участием пешеходов произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек."Пресечено 185 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – рассказали в Госавтоинспекции Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поездСмертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли троеСмертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал доклад
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали

Четыре человека погибли и 17 пострадали в результате ДТП в Крыму за минувшую неделю

12:22 31.08.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
"В период с 24 по 30 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых четыре человека погибли, 17 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей", – говорится в сообщении.
По данным инспекции, за неделю с участием пешеходов произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек.
"Пресечено 185 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – рассказали в Госавтоинспекции Крыма.
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