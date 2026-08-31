https://crimea.ria.ru/20260831/v-krymu-v-dtp-chetyre-cheloveka-pogibli-i-17-postradali-1158957577.html
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:22
2026-08-31T12:22
2026-08-31T12:22
новости крыма
крым
госавтоинспекция крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным инспекции, за неделю с участием пешеходов произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек."Пресечено 185 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – рассказали в Госавтоинспекции Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поездСмертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли троеСмертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал доклад
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
Четыре человека погибли и 17 пострадали в результате ДТП в Крыму за минувшую неделю