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В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали

В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали

За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T12:22

2026-08-31T12:22

2026-08-31T12:22

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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным инспекции, за неделю с участием пешеходов произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек."Пресечено 185 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – рассказали в Госавтоинспекции Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поездСмертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли троеСмертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал доклад

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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