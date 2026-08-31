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В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом
В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом
В Бахчисарайском районе Крыма спасатели оказали помощь мужчине, который не мог самостоятельно спуститься со скалы. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T09:43
2026-08-31T09:43
2026-08-31T09:43
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма спасатели оказали помощь мужчине, который не мог самостоятельно спуститься со скалы. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели оперативно установили местонахождение туриста, с помощью альпинистского снаряжения спустили его со скалы и доставили в ближайший населенный пункт. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.В спасательной операции были задействованы пять человек и 1 единица техники от МЧС России.Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) за сутки спасли двух подростков и взрослого мужчину,которые пошли купаться в море в шторм. Случаи произошли в Ялте и Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на пожаре погиб человекГорит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктамСпасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов
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новости крыма, бахчисарайский район, горы крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия
В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом
В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом в Бахчисарайском районе