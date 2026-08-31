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В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании

В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании

Ранее судимый за кражи житель Евпатории похитил сейф с 500 тысячами рублей из офиса управляющей компании и выбросил его в озеро. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T21:39

2026-08-31T21:39

2026-08-31T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ранее судимый за кражи житель Евпатории похитил сейф с 500 тысячами рублей из офиса управляющей компании и выбросил его в озеро. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Крыму.Оперативники быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 53-летний горожанин, ранее судимый за аналогичные преступления.Выяснилось, что злоумышленник часто бывал в офисе управляющей компании на первом этаже дома, где проживает его родственница. Фигурант втерся в доверие персоналу УК, разведал планировку комнат, а затем ночью с помощью инструментов взломал двери организации, забрал оттуда сейф и увез на личной машине. Мужчина извлек из сейфа деньги и сбросил его в озеро.В ходе обыска в квартире задержанного полицейские нашли и изъяли часть похищенной наличности – 89 тысяч рублей, которые возвращены законным владельцам. Остальное мужчина успел потратить на свои нужды.Суд заключил фигуранта под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазинаВ Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавкуПьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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