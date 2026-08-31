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В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя
В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя
В Феодосии на пять дней ограничили продажу алкоголя возле образовательных учреждений в связи с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T17:44
2026-08-31T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии на пять дней ограничили продажу алкоголя возле образовательных учреждений в связи с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городаВ пресс-службе напомнили о запрете на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, несовершеннолетним, и пояснили, что ограничения по продаже спиртного в указанные введены с целью обеспечение общественного порядка.В связи с празднованием Дня знаний в Севастополе также временно ограничат продажу алкоголя, сообщали ранее в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткамЦены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букетЧто стоит дарить учителю на 1 сентября: советы эксперта
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феодосия, крым, новости крыма, алкоголь, общество, торговля
В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя

В Феодосии на пять дней ограничили продажу алкогольных напитков – мэрия

17:44 31.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии на пять дней ограничили продажу алкоголя возле образовательных учреждений в связи с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города
"В период с 31 августа по 4 сентября розничная продажа алкоголя и алкогольной продукции запрещена на прилегающих территориях к общеобразовательным организациям и местах отдыха молодежи", - сказано в сообщении со ссылкой на соответствующий документ.
В пресс-службе напомнили о запрете на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, несовершеннолетним, и пояснили, что ограничения по продаже спиртного в указанные введены с целью обеспечение общественного порядка.
В связи с празднованием Дня знаний в Севастополе также временно ограничат продажу алкоголя, сообщали ранее в правительстве города.
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