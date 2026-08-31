https://crimea.ria.ru/20260831/v-feodosii-vremenno-ogranichili-prodazhu-alkogolya-1158978194.html

В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя

В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя

В Феодосии на пять дней ограничили продажу алкоголя возле образовательных учреждений в связи с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T17:44

2026-08-31T17:44

2026-08-31T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии на пять дней ограничили продажу алкоголя возле образовательных учреждений в связи с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городаВ пресс-службе напомнили о запрете на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, несовершеннолетним, и пояснили, что ограничения по продаже спиртного в указанные введены с целью обеспечение общественного порядка.В связи с празднованием Дня знаний в Севастополе также временно ограничат продажу алкоголя, сообщали ранее в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткамЦены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букетЧто стоит дарить учителю на 1 сентября: советы эксперта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, новости крыма, алкоголь, общество, торговля