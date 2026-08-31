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В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд
В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд - РИА Новости Крым, 31.08.2026
В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд
В Дагестане маленького ребенка насмерть сбил грузовой поезд. На месте работают следователи и полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T11:09
2026-08-31T11:11
новости
дагестан
поезд
железная дорога
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане маленького ребенка насмерть сбил грузовой поезд. На месте работают следователи и полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО.Отмечается, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.Ранее сообщалось, что в Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два человека погибли в ДТП и 26 пострадалиЖуткое ДТП на трассе "Таврида": водителя грузовика зажало в кабинеИномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе
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новости, дагестан, поезд, железная дорога, происшествия
В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд

Грузовой поезд насмерть сбил 5-летнего мальчика на перегоне в Дагестане

11:09 31.08.2026 (обновлено: 11:11 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане маленького ребенка насмерть сбил грузовой поезд. На месте работают следователи и полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО.

"В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Хасавюрт поступило сообщение о том, что на перегоне Кизил-Юрт – Темиргое грузовым поездом смертельно травмирован человек… Пострадавшим оказался 5-летний житель республики Дагестан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской.
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