https://crimea.ria.ru/20260831/v-dagestane-5-letnego-malchika-nasmert-sbil-gruzovoy-poezd-1158952267.html

В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд

В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд - РИА Новости Крым, 31.08.2026

В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд

В Дагестане маленького ребенка насмерть сбил грузовой поезд. На месте работают следователи и полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T11:09

2026-08-31T11:09

2026-08-31T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Дагестане маленького ребенка насмерть сбил грузовой поезд. На месте работают следователи и полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО.Отмечается, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.Ранее сообщалось, что в Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два человека погибли в ДТП и 26 пострадалиЖуткое ДТП на трассе "Таврида": водителя грузовика зажало в кабинеИномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе

дагестан

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дагестан, поезд, железная дорога, происшествия