https://crimea.ria.ru/20260831/ukrainu-k-zime-budet-ne-uznat-k-chemu-gotovitsya-armiya-rossii--mnenie-1158954392.html

Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение

Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение

Объявленная Министерством обороны России подготовка к нанесению массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине является знаковым этапом СВО для... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T21:07

2026-08-31T21:07

2026-08-31T21:07

мнения

евгений михайлов

украина

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Объявленная Министерством обороны России подготовка к нанесению массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине является знаковым этапом СВО для принуждения киевского режима к миру, то есть к капитуляции с последующей сменой власти, способной на переговоры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Накануне, 30 августа, Минобороны РФ объявило, что в соответствии с полученными указаниями Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.Это выглядит особенно актуальным сегодня на фоне усилившихся попыток так называемых партнеров Киева и всевозможных переговорщиков принудить Россию сесть за стол переговоров на их условиях, сказал Михайлов."Идут уже разговоры о том, что поступило предложение президентам России, Украины и США встретиться. Но все эти разговоры ни о чем, и это, как сказал Песков (Дмитрий, пресс-секретарь президента РФ – ред.), сейчас неактуально. Все встречи Россия ведет на линии боестолкновения, она побеждает, и разговоры должны быть только уже на фоне капитуляции Киева", – добавил гость эфира.Важным при этом является решение наносить массированные удары именно по объектам энергетики на Украине, что в нынешней обстановке представляет собой по масштабам совсем иную угрозу для Киева, чем прежде, сказал Михайлов.Эксперт полагает, что массированные удары ВС РФ станут наносить по основным объектам энергетики на Украине, и прежде всего по тем из них, которые почти восстановлены и уже более-менее готовы перед зимой.А это значит, что те, кто совсем недавно радовался ударам ВСУ по мирным людям в России, злорадствовал в связи с атаками на исключительно гражданские объекты, включая школы, детсады и парки, склады и логистические центры Ozon и Wildberries, сегодня серьезно задумаются, а крики о том, что нужно переселяться на западную Украину, будут только усиливаться, отметил собеседник.При этом, несмотря на страх, который киевский режим вселял долгие годы, на фоне происходящего будет усиливаться и недовольство украинского общества властью, так что новый этап СВО станет подготовкой к серьезным переменам на Украине грядущей зимой, уверен Михайлов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине эффективны и своевременны – ПутинНам и самим нужны ракеты: Трамп отказал Зеленскому в новых поставкахАрмия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, евгений михайлов, украина, удары по украине