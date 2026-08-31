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Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение
Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение
Объявленная Министерством обороны России подготовка к нанесению массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине является знаковым этапом СВО для... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T21:07
2026-08-31T21:07
мнения
евгений михайлов
украина
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Объявленная Министерством обороны России подготовка к нанесению массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине является знаковым этапом СВО для принуждения киевского режима к миру, то есть к капитуляции с последующей сменой власти, способной на переговоры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Накануне, 30 августа, Минобороны РФ объявило, что в соответствии с полученными указаниями Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.Это выглядит особенно актуальным сегодня на фоне усилившихся попыток так называемых партнеров Киева и всевозможных переговорщиков принудить Россию сесть за стол переговоров на их условиях, сказал Михайлов."Идут уже разговоры о том, что поступило предложение президентам России, Украины и США встретиться. Но все эти разговоры ни о чем, и это, как сказал Песков (Дмитрий, пресс-секретарь президента РФ – ред.), сейчас неактуально. Все встречи Россия ведет на линии боестолкновения, она побеждает, и разговоры должны быть только уже на фоне капитуляции Киева", – добавил гость эфира.Важным при этом является решение наносить массированные удары именно по объектам энергетики на Украине, что в нынешней обстановке представляет собой по масштабам совсем иную угрозу для Киева, чем прежде, сказал Михайлов.Эксперт полагает, что массированные удары ВС РФ станут наносить по основным объектам энергетики на Украине, и прежде всего по тем из них, которые почти восстановлены и уже более-менее готовы перед зимой.А это значит, что те, кто совсем недавно радовался ударам ВСУ по мирным людям в России, злорадствовал в связи с атаками на исключительно гражданские объекты, включая школы, детсады и парки, склады и логистические центры Ozon и Wildberries, сегодня серьезно задумаются, а крики о том, что нужно переселяться на западную Украину, будут только усиливаться, отметил собеседник.При этом, несмотря на страх, который киевский режим вселял долгие годы, на фоне происходящего будет усиливаться и недовольство украинского общества властью, так что новый этап СВО станет подготовкой к серьезным переменам на Украине грядущей зимой, уверен Михайлов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине эффективны и своевременны – ПутинНам и самим нужны ракеты: Трамп отказал Зеленскому в новых поставкахАрмия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ
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мнения, евгений михайлов, украина, удары по украине
Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение

Массированные удары ВС РФ по энергетике Украины ведут к скорой капитуляции Киева – мнение

21:07 31.08.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyАвтомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Объявленная Министерством обороны России подготовка к нанесению массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине является знаковым этапом СВО для принуждения киевского режима к миру, то есть к капитуляции с последующей сменой власти, способной на переговоры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Накануне, 30 августа, Минобороны РФ объявило, что в соответствии с полученными указаниями Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.
По мнению Михайлова, учитывая относительную немногословность российского военного ведомства, подобные заявления говорят о том, что мы будем окончательно заниматься принуждением к миру нынешнего режима на Украине. "То есть фактически будем подгонять киевский режим к капитуляции", – уточнил эксперт.
Это выглядит особенно актуальным сегодня на фоне усилившихся попыток так называемых партнеров Киева и всевозможных переговорщиков принудить Россию сесть за стол переговоров на их условиях, сказал Михайлов.
"Идут уже разговоры о том, что поступило предложение президентам России, Украины и США встретиться. Но все эти разговоры ни о чем, и это, как сказал Песков (Дмитрий, пресс-секретарь президента РФ – ред.), сейчас неактуально. Все встречи Россия ведет на линии боестолкновения, она побеждает, и разговоры должны быть только уже на фоне капитуляции Киева", – добавил гость эфира.
Важным при этом является решение наносить массированные удары именно по объектам энергетики на Украине, что в нынешней обстановке представляет собой по масштабам совсем иную угрозу для Киева, чем прежде, сказал Михайлов.

"Мы уже фактически запретили Украине пользоваться Черноморским побережьем. Продуктов, запасов и возможностей у них становится все меньше. Мы громим инфраструктуру, попадаем в Patriot, Fire Point, уничтожаем все, что можно. Осталась только энергетика. Мы и раньше били по ней много. Но сейчас киевский режим говорит, что многое восстановил. Чтобы не было иллюзий, мы заявили – готовьтесь, следующая партия. Минобороны продемонстрирует, сколько в реалиях у киевского режима осталось энергомощностей", – прокомментировал эксперт.

Эксперт полагает, что массированные удары ВС РФ станут наносить по основным объектам энергетики на Украине, и прежде всего по тем из них, которые почти восстановлены и уже более-менее готовы перед зимой.
А это значит, что те, кто совсем недавно радовался ударам ВСУ по мирным людям в России, злорадствовал в связи с атаками на исключительно гражданские объекты, включая школы, детсады и парки, склады и логистические центры Ozon и Wildberries, сегодня серьезно задумаются, а крики о том, что нужно переселяться на западную Украину, будут только усиливаться, отметил собеседник.
При этом, несмотря на страх, который киевский режим вселял долгие годы, на фоне происходящего будет усиливаться и недовольство украинского общества властью, так что новый этап СВО станет подготовкой к серьезным переменам на Украине грядущей зимой, уверен Михайлов.
"То есть мы будем вгонять Киев и вообще Украину – эту территорию, которую пока будем так называть, – в состояние невозможности войти в зимний период ввиду отсутствия большей части энергетических объектов. И, я думаю, что это подготовка к тому, чтобы не стало Зеленского как президента, и, вполне возможно, будем допускать такой вариант, появятся те персоны, которые готовы сесть за стол переговоров", – подытожил эксперт.
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МненияЕвгений МихайловУкраинаУдары по Украине
 
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