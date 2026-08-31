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Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование
Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование
В сфере образования России создаются новые возможности для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T19:31
2026-08-31T19:31
новости
ветераны сво
образование в россии
дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В сфере образования России создаются новые возможности для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Уточняется, что в системе среднего профессионального образования по федеральному проекту "Профессионалитет" создан 601 кластер, индустриальными партнерами которых выступили 3,1 тысячи предприятий.Подготовка к новому учебному сезону завершена во всех регионах России. Введены в эксплуатацию 17 новых школ на 14,5 тысячи мест.Ранее сообщалось, что Минпросвещения России готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Изменения нужны для синхронизации знаний, которые школьник получает в первых-четвертых классах и далее. Также инициатива должна обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеКакой будет погода 1 сентября в КрымуКак выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости, ветераны сво, образование в россии, дмитрий чернышенко
Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование

Участники СВО смогут повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование

19:31 31.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУдостоверения ветерана боевых действий.
Удостоверения ветерана боевых действий. - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В сфере образования России создаются новые возможности для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Создаются новые возможности для участников СВО. С этого года им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в системе среднего профессионального образования по федеральному проекту "Профессионалитет" создан 601 кластер, индустриальными партнерами которых выступили 3,1 тысячи предприятий.
Подготовка к новому учебному сезону завершена во всех регионах России. Введены в эксплуатацию 17 новых школ на 14,5 тысячи мест.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Изменения нужны для синхронизации знаний, которые школьник получает в первых-четвертых классах и далее. Также инициатива должна обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.
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НовостиВетераны СВООбразование в РоссииДмитрий Чернышенко
 
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