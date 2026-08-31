https://crimea.ria.ru/20260831/uchastniki-svo-smogut-povtorno-poluchit-besplatnoe-obrazovanie-1158962894.html

Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование

Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование

В сфере образования России создаются новые возможности для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T19:31

2026-08-31T19:31

2026-08-31T19:31

новости

ветераны сво

образование в россии

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В сфере образования России создаются новые возможности для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Уточняется, что в системе среднего профессионального образования по федеральному проекту "Профессионалитет" создан 601 кластер, индустриальными партнерами которых выступили 3,1 тысячи предприятий.Подготовка к новому учебному сезону завершена во всех регионах России. Введены в эксплуатацию 17 новых школ на 14,5 тысячи мест.Ранее сообщалось, что Минпросвещения России готовит обновленный стандарт обучения для начальной школы – с первого по четвертый классы. Изменения нужны для синхронизации знаний, которые школьник получает в первых-четвертых классах и далее. Также инициатива должна обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеКакой будет погода 1 сентября в КрымуКак выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ветераны сво, образование в россии, дмитрий чернышенко