https://crimea.ria.ru/20260831/tsifrovoy-rubl-zapustyat-v-rossii-s-1-sentyabrya-1158953159.html

Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября

Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября

Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T11:24

2026-08-31T11:24

2026-08-31T11:25

новости

центробанк рф

рубль

цифровой рубль

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151288298_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d5dd143399ec75cb6b6fd3aec07e3811.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС.С 1 сентября текущего года вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.По данным Центробанка, открыть счет можно в разделе "Цифровой рубль", который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей - два: один счет как у физического лица и второй - для ведения бизнеса.Там уточнили, что скопившейся суммой граждане и компании смогут распоряжаться без ограничений. Будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.Уточняется, что все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца 2026 года комиссии за платежи и переводы взиматься не будут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество киберпреступлений в России уменьшилось на третьКак цифровой рубль будет работать на экономику страныМошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубля

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, центробанк рф, рубль, цифровой рубль, россия