Рейтинг@Mail.ru
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/tsifrovoy-rubl-zapustyat-v-rossii-s-1-sentyabrya-1158953159.html
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T11:24
2026-08-31T11:25
новости
центробанк рф
рубль
цифровой рубль
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151288298_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d5dd143399ec75cb6b6fd3aec07e3811.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС.С 1 сентября текущего года вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.По данным Центробанка, открыть счет можно в разделе "Цифровой рубль", который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей - два: один счет как у физического лица и второй - для ведения бизнеса.Там уточнили, что скопившейся суммой граждане и компании смогут распоряжаться без ограничений. Будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.Уточняется, что все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца 2026 года комиссии за платежи и переводы взиматься не будут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество киберпреступлений в России уменьшилось на третьКак цифровой рубль будет работать на экономику страныМошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубля
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151288298_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49f07d1afd3a3651b366b5be2c7386a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, центробанк рф, рубль, цифровой рубль, россия
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября

Банки и компании России откроют инфраструктуру для работы с цифровыми рублями с 1 сентября

11:24 31.08.2026 (обновлено: 11:25 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС.
С 1 сентября текущего года вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.
"Крупнейшие банки и розничные компании с 1 сентября открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Для этого нужно открыть счет на платформе Банка России", – говорится в сообщении.
По данным Центробанка, открыть счет можно в разделе "Цифровой рубль", который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей - два: один счет как у физического лица и второй - для ведения бизнеса.
"Человек сможет пополнить счет цифрового рубля со своих банковских счетов на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для бизнеса лимита на пополнение нет", – рассказали в Центробанке.
Там уточнили, что скопившейся суммой граждане и компании смогут распоряжаться без ограничений. Будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.Уточняется, что все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца 2026 года комиссии за платежи и переводы взиматься не будут.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть
Как цифровой рубль будет работать на экономику страны
Мошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубля
 
НовостиЦентробанк РФРубльЦифровой рубльРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
12:12В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
11:59Мир, породивший новую войну: 30 лет Хасавюртовским соглашениям
11:45"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории
11:24Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
11:09В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд
10:58Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме
10:42Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
10:27Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород
10:10ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр
09:55Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
09:43В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом
09:22Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе
09:03Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
08:52Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы
08:27Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
08:11Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
07:52Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России
07:28Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
07:10Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина
Лента новостейМолния