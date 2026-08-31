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Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T11:24
2026-08-31T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС.С 1 сентября текущего года вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.По данным Центробанка, открыть счет можно в разделе "Цифровой рубль", который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей - два: один счет как у физического лица и второй - для ведения бизнеса.Там уточнили, что скопившейся суммой граждане и компании смогут распоряжаться без ограничений. Будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.Уточняется, что все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца 2026 года комиссии за платежи и переводы взиматься не будут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество киберпреступлений в России уменьшилось на третьКак цифровой рубль будет работать на экономику страныМошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубля
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новости, центробанк рф, рубль, цифровой рубль, россия
Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
Банки и компании России откроют инфраструктуру для работы с цифровыми рублями с 1 сентября
11:24 31.08.2026 (обновлено: 11:25 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Банк России на фоне запуска цифрового рубля рассказал работе с ним. Об этом сообщается в группе Банка России в МАКС.
С 1 сентября текущего года вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Открыть и выгодно для себя использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юрлица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно.
"Крупнейшие банки и розничные компании с 1 сентября открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Для этого нужно открыть счет на платформе Банка России", – говорится в сообщении.
По данным Центробанка, открыть счет можно в разделе "Цифровой рубль", который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей - два: один счет как у физического лица и второй - для ведения бизнеса.
"Человек сможет пополнить счет цифрового рубля со своих банковских счетов на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для бизнеса лимита на пополнение нет", – рассказали в Центробанке.
Там уточнили, что скопившейся суммой граждане и компании смогут распоряжаться без ограничений. Будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.Уточняется, что все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца 2026 года комиссии за платежи и переводы взиматься не будут.
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