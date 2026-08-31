https://crimea.ria.ru/20260831/tsifrovoy-rubl-i-sverkhurochnaya-rabota-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1158899522.html

Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре

Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре

С 1 сентября некоторым пенсионерам в России пересчитают пенсии, россияне смогут заводить цифровые кошельки и заселяться в отели по МАКС, работодатели –... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T18:37

2026-08-31T18:37

2026-08-31T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября некоторым пенсионерам в России пересчитают пенсии, россияне смогут заводить цифровые кошельки и заселяться в отели по МАКС, работодатели – привлекать сотрудников к сверхурочной работе по новым правилам, а поведение учеников в школах начнут оценивать.Главные законодательные новшества первого осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Соцфонд и трудовой кодексКаждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в августе, в сентябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Идти в соцфонд не нужно – доплаты оформят автоматически.Еще с 1 сентября в России меняются правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе: годовой лимит может увеличиться со 120 до 240 часов, если такой пункт прописан в коллективном договоре. Первые два часа переработки оплатят с коэффициентом 1,5, последующие – с коэффициентом 2.Еще одно новшество касается женщин с детьми до трех лет, которым теперь запрещено устанавливать испытательный срок при трудоустройстве. Раньше аналогичная норма распространялась на женщин с детьми до полутора лет.Кроме того, для сотрудников, пострадавших в результате ЧС, устанавливаются новые гарантии, предусматривающие два варианта освобождения от работы:- один день отдыха с сохранением средней зарплаты, который должны дать в течение 10 дней после подачи заявления;- пятидневный отпуск без сохранения зарплаты. "За свой счет" должны отпустить не позднее 20 дней после заявления от сотрудника.Расширение трудовых гарантий предусматривается и для ветеранов СВО, за которыми теперь закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников.Цифровой рубль и данные о переводах россиянС 1 сентября россияне смогут открывать цифровые кошельки в системно значимых банках, переводить и оплачивать покупки с помощью новой формы национальной валюты, курс которой равен обычному рублю. Управлять кошельком клиент сможет через приложение подключенного банка, при этом средства хранятся не на обычном банковском счете, а в цифровом кошельке на платформе Центробанка.Еще одна новинка финансового сектора: данные о платежах россиян через СБП, по картам "Мир" и QR-кодам теперь будут передаваться в Росфинмониторинг. Так законодатель хочет противодействовать финансированию терроризма.Медуслуги и аптекиС 1 сентября пациенты смогут заключать договоры с медорганизациями дистанционно – через официальный сайт или мобильное приложение клиники. В договорах появятся конкретные сроки оказания медуслуги. В случае оказания анонимной помощи указывать паспортные данные пациента в документе не будут. Новые правила оказания медуслуг действуют до 1 сентября 2031 года.Еще меняются правила диспансеризации: в программу обследований добавят расширенную оценку липидного профиля, вероятности ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа в медкарту также внесут результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.Кроме того, в селах и поселках, где нет аптек, лекарства начнут продавать через передвижные аптечные пункты.Музыка в школах и отказ от Болонской системыС 1 сентября 2026 года школьникам запрещается пользоваться телефонами во время уроков, кроме экстремальных ситуаций. Правила использования гаджетов во время перемен каждая образовательная организация сможет устанавливать самостоятельно.Зато скучные звонки в школах заменят известными композициями советских и современных авторов. Например, "Дважды два – четыре", "Песня Первых", "Первоклашка" и "Учат в школе".Еще в 1 сентября страна начинает переходить от привычной болонской системы, к новой модели высшего образования, предусматривающей два основных уровня подготовки: базовое высшее – с обучением от четырех до шести лет, и специализированное высшее – от одного до трех лет, а также ординатура и ассистентура-стажировка. Изменения будут проходить постепенно.И другие изменения…… для потребителей: с 1 сентября макаронные изделия, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки и тесто отдельных категории медицинских изделий обязательно будут маркироваться. Мера направлена на усиление контроля за оборотом такой продукции.…для азартных граждан: россияне смогут самостоятельно ограничить свое участие в азартных играх. Для этого нужно подать заявление о включении в спецреестр. После этого организаторы азартных игр не смогут принимать от заявителя ставки.…для путешественников: в гостиницы и отели в России, где более 50 номеров, теперь можно заселяться без бумажных документов. Достаточно воспользоваться "Цифровым ID" в национальном мессенджере МАКС. Для подтверждения личности ребенка в профиль одного из родителей нужно заранее добавить данные свидетельства о рождении.…для пассажиров: правила перевозки животных и багажа в такси изменяются. Собак разрешат перевозить в намордниках и на поводках с использованием специальной подстилки. Небольших животных и птиц – в закрытых контейнерах с глухим дном и доступом воздуха. Главное условие при перевозке багажа – вещи не должны препятствовать управлению машиной или создавать опасность для пассажиров. Кресла-коляски пассажиров с инвалидностью будут перевозиться бесплатно.…к сведению мигрантов: с 1 сентября сокращается срок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, которые находятся в стране более трех месяцев. Теперь пройти процедуру необходимо в течение 30 дней вместо прежних 90. При выявлении у иностранного гражданина опасного инфекционного заболевания предусмотрена его оперативная депортация.…против курения: также с сентября в стране запрещена продажа вейпов, сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнесаВ России будут аннулировать водительские права при опасных болезнях

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закон и право, россия, общество, новости