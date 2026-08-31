Рейтинг@Mail.ru
Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/tsifrovoy-rubl-i-sverkhurochnaya-rabota-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1158899522.html
Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре
Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре
С 1 сентября некоторым пенсионерам в России пересчитают пенсии, россияне смогут заводить цифровые кошельки и заселяться в отели по МАКС, работодатели –... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T18:37
2026-08-31T18:37
закон и право
россия
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110013/04/1100130400_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_9652985cf1ac32ad3e2fd281787376d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября некоторым пенсионерам в России пересчитают пенсии, россияне смогут заводить цифровые кошельки и заселяться в отели по МАКС, работодатели – привлекать сотрудников к сверхурочной работе по новым правилам, а поведение учеников в школах начнут оценивать.Главные законодательные новшества первого осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Соцфонд и трудовой кодексКаждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в августе, в сентябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Идти в соцфонд не нужно – доплаты оформят автоматически.Еще с 1 сентября в России меняются правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе: годовой лимит может увеличиться со 120 до 240 часов, если такой пункт прописан в коллективном договоре. Первые два часа переработки оплатят с коэффициентом 1,5, последующие – с коэффициентом 2.Еще одно новшество касается женщин с детьми до трех лет, которым теперь запрещено устанавливать испытательный срок при трудоустройстве. Раньше аналогичная норма распространялась на женщин с детьми до полутора лет.Кроме того, для сотрудников, пострадавших в результате ЧС, устанавливаются новые гарантии, предусматривающие два варианта освобождения от работы:- один день отдыха с сохранением средней зарплаты, который должны дать в течение 10 дней после подачи заявления;- пятидневный отпуск без сохранения зарплаты. "За свой счет" должны отпустить не позднее 20 дней после заявления от сотрудника.Расширение трудовых гарантий предусматривается и для ветеранов СВО, за которыми теперь закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников.Цифровой рубль и данные о переводах россиянС 1 сентября россияне смогут открывать цифровые кошельки в системно значимых банках, переводить и оплачивать покупки с помощью новой формы национальной валюты, курс которой равен обычному рублю. Управлять кошельком клиент сможет через приложение подключенного банка, при этом средства хранятся не на обычном банковском счете, а в цифровом кошельке на платформе Центробанка.Еще одна новинка финансового сектора: данные о платежах россиян через СБП, по картам "Мир" и QR-кодам теперь будут передаваться в Росфинмониторинг. Так законодатель хочет противодействовать финансированию терроризма.Медуслуги и аптекиС 1 сентября пациенты смогут заключать договоры с медорганизациями дистанционно – через официальный сайт или мобильное приложение клиники. В договорах появятся конкретные сроки оказания медуслуги. В случае оказания анонимной помощи указывать паспортные данные пациента в документе не будут. Новые правила оказания медуслуг действуют до 1 сентября 2031 года.Еще меняются правила диспансеризации: в программу обследований добавят расширенную оценку липидного профиля, вероятности ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа в медкарту также внесут результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.Кроме того, в селах и поселках, где нет аптек, лекарства начнут продавать через передвижные аптечные пункты.Музыка в школах и отказ от Болонской системыС 1 сентября 2026 года школьникам запрещается пользоваться телефонами во время уроков, кроме экстремальных ситуаций. Правила использования гаджетов во время перемен каждая образовательная организация сможет устанавливать самостоятельно.Зато скучные звонки в школах заменят известными композициями советских и современных авторов. Например, "Дважды два – четыре", "Песня Первых", "Первоклашка" и "Учат в школе".Еще в 1 сентября страна начинает переходить от привычной болонской системы, к новой модели высшего образования, предусматривающей два основных уровня подготовки: базовое высшее – с обучением от четырех до шести лет, и специализированное высшее – от одного до трех лет, а также ординатура и ассистентура-стажировка. Изменения будут проходить постепенно.И другие изменения…… для потребителей: с 1 сентября макаронные изделия, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки и тесто отдельных категории медицинских изделий обязательно будут маркироваться. Мера направлена на усиление контроля за оборотом такой продукции.…для азартных граждан: россияне смогут самостоятельно ограничить свое участие в азартных играх. Для этого нужно подать заявление о включении в спецреестр. После этого организаторы азартных игр не смогут принимать от заявителя ставки.…для путешественников: в гостиницы и отели в России, где более 50 номеров, теперь можно заселяться без бумажных документов. Достаточно воспользоваться "Цифровым ID" в национальном мессенджере МАКС. Для подтверждения личности ребенка в профиль одного из родителей нужно заранее добавить данные свидетельства о рождении.…для пассажиров: правила перевозки животных и багажа в такси изменяются. Собак разрешат перевозить в намордниках и на поводках с использованием специальной подстилки. Небольших животных и птиц – в закрытых контейнерах с глухим дном и доступом воздуха. Главное условие при перевозке багажа – вещи не должны препятствовать управлению машиной или создавать опасность для пассажиров. Кресла-коляски пассажиров с инвалидностью будут перевозиться бесплатно.…к сведению мигрантов: с 1 сентября сокращается срок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, которые находятся в стране более трех месяцев. Теперь пройти процедуру необходимо в течение 30 дней вместо прежних 90. При выявлении у иностранного гражданина опасного инфекционного заболевания предусмотрена его оперативная депортация.…против курения: также с сентября в стране запрещена продажа вейпов, сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнесаВ России будут аннулировать водительские права при опасных болезнях
https://crimea.ria.ru/20260826/novoe-v-zakone-o-stomatologicheskikh-uslugakh---chto-izmenitsya-1158829629.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110013/04/1100130400_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_a8fde7aac4aa3d365d10c0753466b207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, россия, общество, новости
Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре

Какие законы вступают в силу в России с сентября 2026 года

18:37 31.08.2026
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкКонституция Республики Крым поступила в продажу на территории полуострова
Конституция Республики Крым поступила в продажу на территории полуострова - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября некоторым пенсионерам в России пересчитают пенсии, россияне смогут заводить цифровые кошельки и заселяться в отели по МАКС, работодатели – привлекать сотрудников к сверхурочной работе по новым правилам, а поведение учеников в школах начнут оценивать.
Главные законодательные новшества первого осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

Соцфонд и трудовой кодекс

Каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в августе, в сентябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Идти в соцфонд не нужно – доплаты оформят автоматически.
Еще с 1 сентября в России меняются правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе: годовой лимит может увеличиться со 120 до 240 часов, если такой пункт прописан в коллективном договоре. Первые два часа переработки оплатят с коэффициентом 1,5, последующие – с коэффициентом 2.
Еще одно новшество касается женщин с детьми до трех лет, которым теперь запрещено устанавливать испытательный срок при трудоустройстве. Раньше аналогичная норма распространялась на женщин с детьми до полутора лет.
Кроме того, для сотрудников, пострадавших в результате ЧС, устанавливаются новые гарантии, предусматривающие два варианта освобождения от работы:
- один день отдыха с сохранением средней зарплаты, который должны дать в течение 10 дней после подачи заявления;
- пятидневный отпуск без сохранения зарплаты. "За свой счет" должны отпустить не позднее 20 дней после заявления от сотрудника.
Расширение трудовых гарантий предусматривается и для ветеранов СВО, за которыми теперь закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников.

Цифровой рубль и данные о переводах россиян

С 1 сентября россияне смогут открывать цифровые кошельки в системно значимых банках, переводить и оплачивать покупки с помощью новой формы национальной валюты, курс которой равен обычному рублю. Управлять кошельком клиент сможет через приложение подключенного банка, при этом средства хранятся не на обычном банковском счете, а в цифровом кошельке на платформе Центробанка.
Еще одна новинка финансового сектора: данные о платежах россиян через СБП, по картам "Мир" и QR-кодам теперь будут передаваться в Росфинмониторинг. Так законодатель хочет противодействовать финансированию терроризма.

Медуслуги и аптеки

С 1 сентября пациенты смогут заключать договоры с медорганизациями дистанционно – через официальный сайт или мобильное приложение клиники. В договорах появятся конкретные сроки оказания медуслуги. В случае оказания анонимной помощи указывать паспортные данные пациента в документе не будут. Новые правила оказания медуслуг действуют до 1 сентября 2031 года.
Еще меняются правила диспансеризации: в программу обследований добавят расширенную оценку липидного профиля, вероятности ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа в медкарту также внесут результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.
Кроме того, в селах и поселках, где нет аптек, лекарства начнут продавать через передвижные аптечные пункты.

Музыка в школах и отказ от Болонской системы

С 1 сентября 2026 года школьникам запрещается пользоваться телефонами во время уроков, кроме экстремальных ситуаций. Правила использования гаджетов во время перемен каждая образовательная организация сможет устанавливать самостоятельно.
Зато скучные звонки в школах заменят известными композициями советских и современных авторов. Например, "Дважды два – четыре", "Песня Первых", "Первоклашка" и "Учат в школе".
Еще в 1 сентября страна начинает переходить от привычной болонской системы, к новой модели высшего образования, предусматривающей два основных уровня подготовки: базовое высшее – с обучением от четырех до шести лет, и специализированное высшее – от одного до трех лет, а также ординатура и ассистентура-стажировка. Изменения будут проходить постепенно.

И другие изменения…

… для потребителей: с 1 сентября макаронные изделия, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки и тесто отдельных категории медицинских изделий обязательно будут маркироваться. Мера направлена на усиление контроля за оборотом такой продукции.
…для азартных граждан: россияне смогут самостоятельно ограничить свое участие в азартных играх. Для этого нужно подать заявление о включении в спецреестр. После этого организаторы азартных игр не смогут принимать от заявителя ставки.
…для путешественников: в гостиницы и отели в России, где более 50 номеров, теперь можно заселяться без бумажных документов. Достаточно воспользоваться "Цифровым ID" в национальном мессенджере МАКС. Для подтверждения личности ребенка в профиль одного из родителей нужно заранее добавить данные свидетельства о рождении.
…для пассажиров: правила перевозки животных и багажа в такси изменяются. Собак разрешат перевозить в намордниках и на поводках с использованием специальной подстилки. Небольших животных и птиц – в закрытых контейнерах с глухим дном и доступом воздуха. Главное условие при перевозке багажа – вещи не должны препятствовать управлению машиной или создавать опасность для пассажиров. Кресла-коляски пассажиров с инвалидностью будут перевозиться бесплатно.
…к сведению мигрантов: с 1 сентября сокращается срок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, которые находятся в стране более трех месяцев. Теперь пройти процедуру необходимо в течение 30 дней вместо прежних 90. При выявлении у иностранного гражданина опасного инфекционного заболевания предусмотрена его оперативная депортация.
…против курения: также с сентября в стране запрещена продажа вейпов, сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного общественного транспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса
В России будут аннулировать водительские права при опасных болезнях
Врач-стоматолог осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
26 августа, 20:02
Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится
 
Закон и правоРоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
20:08"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
20:02Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
19:57ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
19:50Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять
19:41В Ялте назначили нового замглавы администрации
19:38Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
19:31Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование
19:22Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму
19:10Поэтическое путешествие: Крым Марины Цветаевой
18:57Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников 0:34
18:37Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре
18:15Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин
17:44В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя
17:31Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
17:30Групповые удары по Украине - что поражено
17:13В Севастополе воздушная тревога
17:05От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
16:55Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет
16:28Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года
Лента новостейМолния