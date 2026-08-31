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Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет
Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет
В этом году цены на цветы в Крыму в преддверии 1 сентября остались на уровне прошлого года, уверяют флористы. Однако этот тот случай, когда размер имеет... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T16:55
2026-08-31T16:55
2026-08-31T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В этом году цены на цветы в Крыму в преддверии 1 сентября остались на уровне прошлого года, уверяют флористы. Однако этот тот случай, когда размер имеет значение: чем больше, тем дороже. В этом убедились корреспонденты РИА Новости Крым, отправившись на цветочный рынок в Симферополе, чтобы узнать во сколько обойдется букет учителю.Хранительницы трех следующих прилавков также в один голос уверяют, что за тысячу рублей можно подобрать вполне приличный букет. Одна из продавщиц даже отмечает, что у нее домашний товар, в районе Марьино в Симферополе выращивают, все свежее и стоять будет долго, радуя глаз любимого учителя.Пионовидная розочка - 600 рублей за веточку, на веточке три бутона, чтобы букет "смотрелся", лучше брать от семи веточек. Голландская роза - 250-300 рублей штука. Примерно за такую же цену отдают веточки хризантем и эустомы. Есть уже готовые букеты из лилий - по 800 рублей, герберы в корзиночке отдают по 500 рублей. Скромно, зато знак внимания.Наиболее экономичным вариантом станут композиции из одного типа цветов, букет из крупных белых хризантем, на вид очень свежих, будет стоить две-три тысячи рублей. Авторские композиции, когда флористы берут несколько видов растений, дороже – примерно три-четыре тысячи рублей.У нее на прилавке, кроме хризантем, роз и эустомы, которыми изобилуют и другие киоски, красуются солнечные декоративные подсолнухи - две тысячи рублей объемный букет.- В этом году цены выросли? - спрашиваю, разглядывая яркий товар.- Нет, незачем! Цветок — это же не булка хлеба, чего на него цену поднимать. Все осталось на уровне прошлого года, - отмахивается она.Отвечая на вопросы, Людмила не отвлекается от работы - составляет очередной букет-корзиночку, обламывает лишние бутончики, укорачивает стебельки, приспосабливает на влажную губку. Все делает очень быстро и ловко, словно фокусник. Из-за небольшой цены - 500-600 рублей - такие композиции пользуются популярностью."Наш народ выживает, знаете, люди выращивают цветы, так что особенно летом местного товара очень много", - говорит она. И уточняет, что у нее все местное, кроме розы. Роза эквадорская, везут через Краснодар.- А именно 1 сентября не будете поднимать цены?- Наоборот! Открою вам тайну. Первого сентября даже будет дешевле. Тотальная распродажа для тех, кто будет бежать за цветами перед линейкой. Для того, чтобы этот цветок не стоял, мы его отдаем и на сто рублей дешевле даже. Может быть и на букет скидка.Ранее специалисты Роспотребнадзора в преддверии 1 сентября рекомендовали при выборе школьного букета отдавать предпочтение сезонным видам цветов – хризантемам, герберам, астрам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СКВ Севастополе дети могут попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеровВ Ялте создали новую цветочную фотозону из гортензий и барбариса
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Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет
Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. В этом году цены на цветы в Крыму в преддверии 1 сентября остались на уровне прошлого года, уверяют флористы. Однако этот тот случай, когда размер имеет значение: чем больше, тем дороже. В этом убедились корреспонденты РИА Новости Крым
, отправившись на цветочный рынок в Симферополе, чтобы узнать во сколько обойдется букет учителю.
"У меня от тысячи и выше. Можно и за две, и за три тысячи рублей букет подобрать. Есть большие букеты - за четыре-пять тысяч. Как правило, это хризантемы, эустома, астры. Розы крымские", - говорит продавец на первой точке, к которой подходим.
Хранительницы трех следующих прилавков также в один голос уверяют, что за тысячу рублей можно подобрать вполне приличный букет. Одна из продавщиц даже отмечает, что у нее домашний товар, в районе Марьино в Симферополе выращивают, все свежее и стоять будет долго, радуя глаз любимого учителя.
Пионовидная розочка - 600 рублей за веточку, на веточке три бутона, чтобы букет "смотрелся", лучше брать от семи веточек. Голландская роза - 250-300 рублей штука. Примерно за такую же цену отдают веточки хризантем и эустомы. Есть уже готовые букеты из лилий - по 800 рублей, герберы в корзиночке отдают по 500 рублей. Скромно, зато знак внимания.
Наиболее экономичным вариантом станут композиции из одного типа цветов, букет из крупных белых хризантем, на вид очень свежих, будет стоить две-три тысячи рублей. Авторские композиции, когда флористы берут несколько видов растений, дороже – примерно три-четыре тысячи рублей.
"Вообще, все зависит от размера, от объема цветка. А также от возможностей родительского комитета. (Смеется). Если на класс родители один букет берут, то это может быть композиция и за пять-шесть тысяч рублей", - рассказывает продавец Людмила.
У нее на прилавке, кроме хризантем, роз и эустомы, которыми изобилуют и другие киоски, красуются солнечные декоративные подсолнухи - две тысячи рублей объемный букет.
- В этом году цены выросли? - спрашиваю, разглядывая яркий товар.
- Нет, незачем! Цветок — это же не булка хлеба, чего на него цену поднимать. Все осталось на уровне прошлого года, - отмахивается она.
Отвечая на вопросы, Людмила не отвлекается от работы - составляет очередной букет-корзиночку, обламывает лишние бутончики, укорачивает стебельки, приспосабливает на влажную губку. Все делает очень быстро и ловко, словно фокусник. Из-за небольшой цены - 500-600 рублей - такие композиции пользуются популярностью.
"Наш народ выживает, знаете, люди выращивают цветы, так что особенно летом местного товара очень много", - говорит она. И уточняет, что у нее все местное, кроме розы. Роза эквадорская, везут через Краснодар.
- А именно 1 сентября не будете поднимать цены?
- Наоборот! Открою вам тайну. Первого сентября даже будет дешевле. Тотальная распродажа для тех, кто будет бежать за цветами перед линейкой. Для того, чтобы этот цветок не стоял, мы его отдаем и на сто рублей дешевле даже. Может быть и на букет скидка.
Ранее специалисты Роспотребнадзора в преддверии 1 сентября рекомендовали при выборе школьного букета отдавать предпочтение сезонным видам цветов
– хризантемам, герберам, астрам.
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