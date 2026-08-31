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Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым
Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Бишкеке на полях саммита ШОС, передает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T20:59
2026-08-31T20:59
новости
киргизия
саммит шос-2026 в бишкеке
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
касым-жомарт токаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Бишкеке на полях саммита ШОС, передает пресс-служба Кремля.Российский лидер, в частности, отметил рост товарооборота между странами в 2026 году, а также развитие контактов в гуманитарной сфере."60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах России, в Омске открыт недавно филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двусторонним движением по всем вопросам", – констатировал он.Также президент РФ поздравил казахстанского коллегу с результатами парламентских выборов. Встреча лидеров проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. К этому времени российский лидер провел серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным. Кроме того, российский лидер провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевниковОт двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и МодиВстреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры
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4.7
96
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новости, киргизия, саммит шос-2026 в бишкеке, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, касым-жомарт токаев
Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым

Путин в Бишкеке провел встречу в Токаевым – Кремль

20:59 31.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Бишкеке на полях саммита ШОС, передает пресс-служба Кремля.
"Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям", – сказал Путин во время встречи.
Российский лидер, в частности, отметил рост товарооборота между странами в 2026 году, а также развитие контактов в гуманитарной сфере.
"60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах России, в Омске открыт недавно филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть у нас дорога с двусторонним движением по всем вопросам", – констатировал он.
Также президент РФ поздравил казахстанского коллегу с результатами парламентских выборов. Встреча лидеров проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".
Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. К этому времени российский лидер провел серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным. Кроме того, российский лидер провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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