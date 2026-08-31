https://crimea.ria.ru/20260831/toplivo-v-sevastopole--gde-i-po-kakoy-tsene-budut-zapravlyat-vo-vtornik-1158984058.html

Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник

Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник

В Севастополе к свободной продаже во вторник будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T22:09

2026-08-31T22:09

2026-08-31T22:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе к свободной продаже во вторник будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.Также до 20 литров бензина марки АИ-95 с 10 часов утра по QR-коду по цене не выше 100 рублей можно купить на 11 АЗС "АТАН"По словам губернатора, свободно купить до 40 литров ДТ, ДТ NP, АИ-100 можно на четырех станциях:- Верхнесадовое- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2На заправках "АТАН"Из-за ограниченного количества топлива продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр, сообщали ранее руководители регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак поручил усилить контроль за ценами на топливоКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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