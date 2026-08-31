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"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов

"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов - РИА Новости Крым, 31.08.2026

"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов

В Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T20:08

2026-08-31T20:08

2026-08-31T20:08

севастополь

михаил развожаев

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правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.Услугой могут воспользоваться одинокие мамы с детьми до трех лет, семьи, где один или оба родителя учатся очно в Севастополе, многодетные семьи с малышами до трех лет, малоимущие семьи и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, если они стоят на учете в центре социальной помощи, уточнил Развожаев.Проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей, запустили в Севастополе в 2025 году. Это еще одна инициатива в рамках региональной программы по повышению рождаемости и федерального проекта "Многодетная семья", который в свою очередь входит в национальный проект "Семья".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказкиКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, семья, новости севастополя, правительство севастополя, общество