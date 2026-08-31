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"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов - РИА Новости Крым, 31.08.2026
"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
В Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T20:08
2026-08-31T20:08
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.Услугой могут воспользоваться одинокие мамы с детьми до трех лет, семьи, где один или оба родителя учатся очно в Севастополе, многодетные семьи с малышами до трех лет, малоимущие семьи и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, если они стоят на учете в центре социальной помощи, уточнил Развожаев.Проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей, запустили в Севастополе в 2025 году. Это еще одна инициатива в рамках региональной программы по повышению рождаемости и федерального проекта "Многодетная семья", который в свою очередь входит в национальный проект "Семья".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказкиКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, семья, новости севастополя, правительство севастополя, общество
"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов

"Социальные няни" в Севастополе станет помогать родителям всех возрастов – Развожаев

20:08 31.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.
"Социальной няней" теперь могут воспользоваться родители любого возраста. Раньше бесплатная помощь по присмотру за детьми до трех лет была доступна только родителям до 35 лет. Теперь это ограничение мы убрали", – сообщил губернатор.
Услугой могут воспользоваться одинокие мамы с детьми до трех лет, семьи, где один или оба родителя учатся очно в Севастополе, многодетные семьи с малышами до трех лет, малоимущие семьи и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, если они стоят на учете в центре социальной помощи, уточнил Развожаев.
Проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей, запустили в Севастополе в 2025 году. Это еще одна инициатива в рамках региональной программы по повышению рождаемости и федерального проекта "Многодетная семья", который в свою очередь входит в национальный проект "Семья".
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СевастопольМихаил РазвожаевсемьяНовости СевастополяПравительство СевастополяОбщество
 
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