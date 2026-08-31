Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области
В Запорожской области уничтожены позиции ВСУ со складом тяжелых гексакоптеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На Ореховском направлении Запорожской области разведчики подразделения ВДВ вскрыли и уничтожили позиции противника со складом тяжелых гексакоптеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе интенсивного воздушного мониторинга операторами разведывательных и ударных БПЛА ВДВ на одной из обнаруженных площадок во дворах и строениях было вскрыто и уничтожено скопление нескольких десятков тяжелых гексакоптеров и октокоптеров ВСУ", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что эти аппараты, переделанные из гражданских сельскохозяйственных дронов, способны нести боевую нагрузку до нескольких десятков килограммов и используются противником для минирования местности, сброса взрывчатых веществ, а также для ведения круглосуточной воздушной разведки на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
"Параллельно с этой работой средствами радиоэлектронной разведки был своевременно обнаружен вражеский октокоптер, который пытался вести скрытое наблюдение за боевыми порядками наших подразделений. Однако наши расчеты дронов-перехватчиков мгновенно отреагировали на угрозу", – добавили в МО РФ.
По данным Минобороны России, цель была взята в захват, и после короткого преследования вражеский разведчик был уничтожен прямым попаданием.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.