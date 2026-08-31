https://crimea.ria.ru/20260831/sklad-tyazhelykh-geksakopterov-vsu-unichtozhen-v-zaporozhskoy-oblasti-1158950965.html

Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области

Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области

На Ореховском направлении Запорожской области разведчики подразделения ВДВ вскрыли и уничтожили позиции противника со складом тяжелых гексакоптеров. Об этом... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T20:58

2026-08-31T20:58

2026-08-31T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На Ореховском направлении Запорожской области разведчики подразделения ВДВ вскрыли и уничтожили позиции противника со складом тяжелых гексакоптеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве уточнили, что эти аппараты, переделанные из гражданских сельскохозяйственных дронов, способны нести боевую нагрузку до нескольких десятков килограммов и используются противником для минирования местности, сброса взрывчатых веществ, а также для ведения круглосуточной воздушной разведки на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.По данным Минобороны России, цель была взята в захват, и после короткого преследования вражеский разведчик был уничтожен прямым попаданием.Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)