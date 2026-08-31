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Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки
Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки
За сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:52
2026-08-31T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Удары по объектам ВСУ наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, пво
Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки

Над регионами России за сутки сбили семь авиабомб и 766 беспилотников

12:52 31.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Удары по объектам ВСУ наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПВО
 
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