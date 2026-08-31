https://crimea.ria.ru/20260831/sem-aviabomb-i-766-dronov-sbili-nad-rossiey-za-sutki-1158959629.html

Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки

Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки

За сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T12:52

2026-08-31T12:52

2026-08-31T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Удары по объектам ВСУ наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, пво