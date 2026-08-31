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С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей

С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей - РИА Новости Крым, 31.08.2026

С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей

В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T13:36

2026-08-31T13:36

2026-08-31T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр.И подчеркнул, что работа идет в связке с правительством Севастополя – проработана ситуация с губернатором Михаилом Развожаевым, и с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое.Тем самым начинает реализовываться решение президента России о снижении стоимости топлива. Пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, отметил Аксенов.По его словам, бензин марки АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. Но все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр."На этой неделе решение касается только сетей "ТЭС" и "Атан" В ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов", – подчеркнул Аксенов.Руководители регионов пообещали оперативно доводить информацию для жителей полуострова.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе РоссииКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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