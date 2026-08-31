https://crimea.ria.ru/20260831/s-1-sentyabrya-v-sevastopole-budut-prodavat-benzin-ai92-i-ai95-po-100-rubley-za-litr-1158966617.html
С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей
С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей - РИА Новости Крым, 31.08.2026
С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей
В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T13:36
2026-08-31T13:36
2026-08-31T13:52
новости севастополя
новости крыма
крым
севастополь
сергей аксенов
михаил развожаев
транспорт
топливо
топливо в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6079a89f1077ddc408a5d0e24430b674.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр.И подчеркнул, что работа идет в связке с правительством Севастополя – проработана ситуация с губернатором Михаилом Развожаевым, и с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое.Тем самым начинает реализовываться решение президента России о снижении стоимости топлива. Пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, отметил Аксенов.По его словам, бензин марки АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. Но все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр."На этой неделе решение касается только сетей "ТЭС" и "Атан" В ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов", – подчеркнул Аксенов.Руководители регионов пообещали оперативно доводить информацию для жителей полуострова.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе РоссииКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8f384cb5b725283c6dd5ad71e6784ef4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, новости крыма, крым, севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, транспорт, топливо, топливо в крыму, бензин, автомобиль
С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей
В Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей с 1 сентября
13:36 31.08.2026 (обновлено: 13:52 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр.
"С 9:00 завтрашнего дня на заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки АИ‑95 поступит в значительно большем объеме. Цена на стелах АЗС по всей Республике Крым составит не выше 100 рублей за литр", – сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что работа идет в связке с правительством Севастополя – проработана ситуация с губернатором Михаилом Развожаевым, и с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое.
"С завтрашнего дня в Севастополе начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95. На АЗС сетей "ТЭС" и "АТАН" эти виды топлива будут продаваться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр", – сообщил Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Тем самым начинает реализовываться решение президента России о снижении стоимости топлива. Пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, отметил Аксенов.
По его словам, бензин марки АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. Но все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр.
"На этой неделе решение касается только сетей "ТЭС" и "Атан" В ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов", – подчеркнул Аксенов.
Руководители регионов пообещали оперативно доводить информацию для жителей полуострова.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо
на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: