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Россиянка погибла при крушении парома на Кипре
Россиянка погибла при крушении парома на Кипре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Россиянка погибла при крушении парома на Кипре
При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка. Об этом сообщает посольство РФ в Турции. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:37
2026-08-31T12:37
2026-08-31T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка. Об этом сообщает посольство РФ в Турции.Судно затонуло у берегов острова 30 августа. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километра от берега Гирне.По данным портала Haberdenizde, затонувший у берегов Кипра паром уже попадал в аналогичную аварию в 2003 году, судно было объектом ряда судебных процессов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Паром с пассажирами тонет у берегов Северного Кипра
Паром с пассажирами тонет у берегов Северного Кипра
2026-08-31T12:37
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РИА Новости Крым
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новости, россия, происшествия, в мире, видео
Россиянка погибла при крушении парома на Кипре
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка. Об этом сообщает посольство РФ в Турции.
2026-08-31T12:37
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PT0M24S
Россиянка погибла при крушении парома на Кипре
На Кипре при крушении парома погибла гражданка России