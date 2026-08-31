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Россиянка погибла при крушении парома на Кипре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Россиянка погибла при крушении парома на Кипре
Россиянка погибла при крушении парома на Кипре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Россиянка погибла при крушении парома на Кипре
При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка. Об этом сообщает посольство РФ в Турции. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:37
2026-08-31T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка. Об этом сообщает посольство РФ в Турции.Судно затонуло у берегов острова 30 августа. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километра от берега Гирне.По данным портала Haberdenizde, затонувший у берегов Кипра паром уже попадал в аналогичную аварию в 2003 году, судно было объектом ряда судебных процессов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Паром с пассажирами тонет у берегов Северного Кипра
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Россиянка погибла при крушении парома на Кипре
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка. Об этом сообщает посольство РФ в Турции.
2026-08-31T12:37
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Россиянка погибла при крушении парома на Кипре

На Кипре при крушении парома погибла гражданка России

12:37 31.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка. Об этом сообщает посольство РФ в Турции.
Судно затонуло у берегов острова 30 августа. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километра от берега Гирне.
"По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в Telegram-канале дипмиссии.
По данным портала Haberdenizde, затонувший у берегов Кипра паром уже попадал в аналогичную аварию в 2003 году, судно было объектом ряда судебных процессов.
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