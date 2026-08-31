Рейтинг@Mail.ru
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/rossiya-razvivaet-sotrudnichestvo-v-transarkticheskom-transportnom-koridore-1158942768.html
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре
Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T06:34
2026-08-31T07:48
интервью
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
арктика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138000618_1027:521:2511:1356_1920x0_80_0_0_64a7483d5fbf302e480f7c08bde2cbbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru.И подчеркнул, что Россия отмечает значительный интерес со стороны иностранных государств к конструктивному взаимодействию в Арктике и готова развивать с ними взаимовыгодное партнерство, таких стран немало.Глава МИД РФ отметил, что обширный ресурсный и транспортно-логистический потенциал Крайнего Севера, а также его природно-климатические особенности открывают широкие возможности для партнерства.Россия наладила тесное сотрудничество в Заполярье с Китаем и Индией, при этом Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства с Нью-Дели на ближайшие 20 лет, поделился планами глава внешнеполитического ведомства РФ.По словам главы МИД РФ, с Пекином арктическая тематика содержательно обсуждается в ходе регулярных встреч глав правительств. Функционируют профильная двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межмидовских консультаций и научных обменов.Проявляют интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам Южная Корея и Сингапур, несмотря на свое участие в санкционной кампании Запада, также рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ.Глава российского дипведомства отметил, что Москва открыта к взаимодействию в Арктике со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами.РФ готова активно развивать практическое сотрудничество в арктическом регионе также с союзниками и партнерами на пространстве СНГ, подчеркнул Лавров.Лавров отметил, что комплексное развитие арктической зоны и транспортно-логистического потенциала Северного морского пути открывает широкие возможности для совместных проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
арктика
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138000618_988:286:2691:1563_1920x0_80_0_0_d9782339a86202cf0ad5363e194a2ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, арктика
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре

Трансарктический транспортный коридор стал многообещающим направлением сотрудничества

06:34 31.08.2026 (обновлено: 07:48 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Николай ЗайцевАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Николай Зайцев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru.
"В числе многообещающих направлений – разработка природных ресурсов, эксплуатация Трансарктического транспортного коридора и его важнейшей составной части – Северного морского пути", – отметил министр.
И подчеркнул, что Россия отмечает значительный интерес со стороны иностранных государств к конструктивному взаимодействию в Арктике и готова развивать с ними взаимовыгодное партнерство, таких стран немало.
"Для практической реализации этих установок мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами, проявляющими встречную готовность. Таких немало", – сказал министр в статье для портала Arctic.ru.
Глава МИД РФ отметил, что обширный ресурсный и транспортно-логистический потенциал Крайнего Севера, а также его природно-климатические особенности открывают широкие возможности для партнерства.
Россия наладила тесное сотрудничество в Заполярье с Китаем и Индией, при этом Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства с Нью-Дели на ближайшие 20 лет, поделился планами глава внешнеполитического ведомства РФ.
"В числе стран, с которыми у нас налажено тесное сотрудничество в Заполярье, необходимо, прежде всего, упомянуть Китай и Индию. С Нью-Дели ведется активный диалог по проблематике высоких широт. По оценке некоторых экспертов, Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства России и Индии в предстоящие 20 лет", – сказал министр.
По словам главы МИД РФ, с Пекином арктическая тематика содержательно обсуждается в ходе регулярных встреч глав правительств. Функционируют профильная двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межмидовских консультаций и научных обменов.
"Результаты говорят сами за себя – это и запуск регулярных контейнерных перевозок через северные моря России с планами наращивания их количества, и другие достижения, в том числе в сфере полярных исследований", – отметил Лавров.
Проявляют интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам Южная Корея и Сингапур, несмотря на свое участие в санкционной кампании Запада, также рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
"Следует также упомянуть Южную Корею и Сингапур, проявляющих интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам, несмотря на участие в недружественной санкционной кампании "коллективного Запада" против нашей страны", – отметил министр.
Глава российского дипведомства отметил, что Москва открыта к взаимодействию в Арктике со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами.
РФ готова активно развивать практическое сотрудничество в арктическом регионе также с союзниками и партнерами на пространстве СНГ, подчеркнул Лавров.
"Имеются перспективы для взаимодействия на Крайнем Севере с Бразилией, Индонезией, Ираном, другими странами БРИКС. Мы готовы развивать сотрудничество с Белоруссией, остальными союзниками и партнерами на пространстве СНГ", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что комплексное развитие арктической зоны и транспортно-логистического потенциала Северного морского пути открывает широкие возможности для совместных проектов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнтервьюСергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияАрктика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
08:52Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы
08:27Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
08:11Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
07:52Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России
07:28Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
07:10Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина
06:55Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности
06:44Беспилотники как обязательная дисциплина в вузах: новшество оценили в Крыму
06:34Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре
06:22Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка
06:01Новый фронт: активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации
00:01Погода в Крыму в последний день лета
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
21:55Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное
21:4270 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса
21:37Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе
21:24Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
21:11В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
21:02За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния