https://crimea.ria.ru/20260831/rossiya-razvivaet-sotrudnichestvo-v-transarkticheskom-transportnom-koridore-1158942768.html

Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре

Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре

Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T06:34

2026-08-31T06:34

2026-08-31T07:48

интервью

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

арктика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru.И подчеркнул, что Россия отмечает значительный интерес со стороны иностранных государств к конструктивному взаимодействию в Арктике и готова развивать с ними взаимовыгодное партнерство, таких стран немало.Глава МИД РФ отметил, что обширный ресурсный и транспортно-логистический потенциал Крайнего Севера, а также его природно-климатические особенности открывают широкие возможности для партнерства.Россия наладила тесное сотрудничество в Заполярье с Китаем и Индией, при этом Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства с Нью-Дели на ближайшие 20 лет, поделился планами глава внешнеполитического ведомства РФ.По словам главы МИД РФ, с Пекином арктическая тематика содержательно обсуждается в ходе регулярных встреч глав правительств. Функционируют профильная двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межмидовских консультаций и научных обменов.Проявляют интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам Южная Корея и Сингапур, несмотря на свое участие в санкционной кампании Запада, также рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ.Глава российского дипведомства отметил, что Москва открыта к взаимодействию в Арктике со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами.РФ готова активно развивать практическое сотрудничество в арктическом регионе также с союзниками и партнерами на пространстве СНГ, подчеркнул Лавров.Лавров отметил, что комплексное развитие арктической зоны и транспортно-логистического потенциала Северного морского пути открывает широкие возможности для совместных проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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арктика

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, арктика