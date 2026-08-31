https://crimea.ria.ru/20260831/rossiya-razvivaet-sotrudnichestvo-v-transarkticheskom-transportnom-koridore-1158942768.html
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре
Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T06:34
2026-08-31T06:34
2026-08-31T07:48
интервью
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru.И подчеркнул, что Россия отмечает значительный интерес со стороны иностранных государств к конструктивному взаимодействию в Арктике и готова развивать с ними взаимовыгодное партнерство, таких стран немало.Глава МИД РФ отметил, что обширный ресурсный и транспортно-логистический потенциал Крайнего Севера, а также его природно-климатические особенности открывают широкие возможности для партнерства.Россия наладила тесное сотрудничество в Заполярье с Китаем и Индией, при этом Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства с Нью-Дели на ближайшие 20 лет, поделился планами глава внешнеполитического ведомства РФ.По словам главы МИД РФ, с Пекином арктическая тематика содержательно обсуждается в ходе регулярных встреч глав правительств. Функционируют профильная двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межмидовских консультаций и научных обменов.Проявляют интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам Южная Корея и Сингапур, несмотря на свое участие в санкционной кампании Запада, также рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ.Глава российского дипведомства отметил, что Москва открыта к взаимодействию в Арктике со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами.РФ готова активно развивать практическое сотрудничество в арктическом регионе также с союзниками и партнерами на пространстве СНГ, подчеркнул Лавров.Лавров отметил, что комплексное развитие арктической зоны и транспортно-логистического потенциала Северного морского пути открывает широкие возможности для совместных проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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интервью, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, арктика
Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре
Трансарктический транспортный коридор стал многообещающим направлением сотрудничества
06:34 31.08.2026 (обновлено: 07:48 31.08.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым.
Эксплуатация Трансарктического коридора, а также Северного морского пути – это многообещающее направление для работы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru
.
"В числе многообещающих направлений – разработка природных ресурсов, эксплуатация Трансарктического транспортного коридора и его важнейшей составной части – Северного морского пути", – отметил министр.
И подчеркнул, что Россия отмечает значительный интерес со стороны иностранных государств к конструктивному взаимодействию в Арктике и готова развивать с ними взаимовыгодное партнерство, таких стран немало.
"Для практической реализации этих установок мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами, проявляющими встречную готовность. Таких немало", – сказал министр в статье для портала Arctic.ru
.
Глава МИД РФ отметил, что обширный ресурсный и транспортно-логистический потенциал Крайнего Севера, а также его природно-климатические особенности открывают широкие возможности для партнерства.
Россия наладила тесное сотрудничество в Заполярье с Китаем и Индией, при этом Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства с Нью-Дели на ближайшие 20 лет, поделился планами глава внешнеполитического ведомства РФ.
"В числе стран, с которыми у нас налажено тесное сотрудничество в Заполярье, необходимо, прежде всего, упомянуть Китай и Индию. С Нью-Дели ведется активный диалог по проблематике высоких широт. По оценке некоторых экспертов, Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства России и Индии в предстоящие 20 лет", – сказал министр.
По словам главы МИД РФ, с Пекином арктическая тематика содержательно обсуждается в ходе регулярных встреч глав правительств. Функционируют профильная двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межмидовских консультаций и научных обменов.
"Результаты говорят сами за себя – это и запуск регулярных контейнерных перевозок через северные моря России с планами наращивания их количества, и другие достижения, в том числе в сфере полярных исследований", – отметил Лавров.
Проявляют интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам Южная Корея и Сингапур, несмотря на свое участие в санкционной кампании Запада, также рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
"Следует также упомянуть Южную Корею и Сингапур, проявляющих интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам, несмотря на участие в недружественной санкционной кампании "коллективного Запада" против нашей страны", – отметил министр.
Глава российского дипведомства отметил, что Москва открыта к взаимодействию в Арктике со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами.
РФ готова активно развивать практическое сотрудничество в арктическом регионе также с союзниками и партнерами на пространстве СНГ, подчеркнул Лавров.
"Имеются перспективы для взаимодействия на Крайнем Севере с Бразилией, Индонезией, Ираном, другими странами БРИКС. Мы готовы развивать сотрудничество с Белоруссией, остальными союзниками и партнерами на пространстве СНГ", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что комплексное развитие арктической зоны и транспортно-логистического потенциала Северного морского пути открывает широкие возможности для совместных проектов.
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